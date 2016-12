„Das macht uns nicht glücklich“

Streichung von Kinderferienbetreuung für die Kleinsten lässt Eltern auf die Barrikaden gehen

+ 2016 wurde die Ferienbetreuung für Kindergarten- und Krippenkinder ersatzlos gestrichen. Ob sie im kommenden Jahr wieder stattfindet, darüber will man nun nachdenken. - Foto: imago

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Die Politik hat es so beschlossen: In diesem Jahr mussten Eltern, deren Nachwuchs einen der gemeindlichen Kindergärten besucht, auf die Sommerferienbetreuung verzichten. Sie wurde gestrichen. Anders wird es wohl auch im kommenden Jahr nicht aussehen. Das schmeckt einigen Müttern und Vätern nun gar nicht, wie sie es jüngst während der Einwohnerfragestunde im Jugend- und Sozialausschuss zu verstehen gaben. Dass das Angebot ganz ohne Bedarfsermittlung nun auch 2017 nicht stattfinden soll, „macht uns Sorge und auch nicht glücklich“, brachte es eine Mutter auf den Punkt. Man wünsche sich von den Entscheidungsträgern ein Umdenken – auch, weil umliegende Gemeinden wie Zeven, Sittensen und Elsdorf zumindest für zwei bis vier Wochen eine Kindergarten-Ferienbetreuung vorhalten würden.

Dass die Auslastung trotz aufgezeigten Bedarfs zuletzt zu „kuriosen Betreuungssituationen“ geführt habe, gab Frank Thies von der Gemeindeverwaltung zu verstehen. Eine Kindergruppe mit 25 und eine Krippengruppe mit zehn Plätzen seien 2015 für eine Woche vorbereitet worden. Angemeldet hätten sich damals aber nur zwölf Kindergarten- und acht Krippenkinder. „Dennoch haben wir das Personal für zwei komplette Gruppen vorgehalten – das waren sieben Betreuungskräfte plus einer Reinigungskraft.“ Summa summarum, rechnete er vor, sei man damit auf Kosten von rund 4 600 Euro pro Einrichtung gekommen.

Das sei der finanzielle Aspekt. Der andere, so Thies, betreffe den sozialen. Danach seien die Erzieherinnen hohen Belastungen ausgesetzt und müssten in den Sommerferien auch mal länger Urlaub machen dürfen. Aber auch die Kinder selbst, für die der Besuch der Kita sicher auch anstrengend sei, bräuchten einmal eine Pause. Eine Einschätzung, die er mit Ina Petersen, Leiterin des Jeersdorfer Kindergartens „Rappelkiste“ teilt: „Drei Wochen im Sommer am Stück sind einfach notwendig – für die Kinder, als auch für das Personal.“

Schön und gut, befand eine Mutter. „Aber muss es denn sein, dass alle Erzieherinnen dann gleichzeitig Urlaub machen? Kein Betrieb in der freien Wirtschaft wird so lange lahmgelegt!“

Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) betonte abermals, dass die Entscheidung auf politischer Grundlage gefallen sei – mit Einverständnis des Gemeindeelternrats. „Uns war bisher nicht bewusst, dass da wieder ein gesteigerter Bedarf vorhanden ist“, sagte sie. Gleichwohl könne man das Thema nochmals überdenken. Dass das ohnehin geschehen sollte, bemerkte Marc Ostrowski, SPD-Ratsherr und Vorsitzender des Elternrats. „Denn eigentlich war die Streichung nur für 2016 festgesetzt.“