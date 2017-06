Literatur und Liebe zum Detail

Großer Andrang bei Eröffnung der Buchhandlung „Lesezeichen“

+ Das Duo Elke Oppermann (r.) und Eli Lohof (M.) gratulierte Kerstin Bredehöft musikalisch zur Geschäftseröffnung. - Fotos: Heyne

SCHEESSEL - Freundliche Lettern „Here we are“ auf den blank geputzten Fensterscheiben, Schmöker-Ecken drinnen und draußen, Fingerfood und Sekt – das „Lesezeichen“ hat sich selbst zu seiner Eröffnung am Dienstagnachmittag mit einem großen Paukenschlag eingeführt. Nachbarn, Freunde, Interessierte und natürlich viele Leseratten strömten in die Kirchstraße, um die neue Buchhandlung selbst in Augenschein zu nehmen.