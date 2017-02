Lieder spielt nicht mit

Scheeßel - Eine halbe Stunde nur – dann waren sämtliche Argumente auch schon ausgetauscht. In Rekordtempo hat sich der Scheeßeler Finanzausschuss am Mittwochabend mit den im Haushaltsplanentwurf inzwischen vorliegenden Änderungen für die geplanten Ausgaben und Einnahmen befasst. Entsprechende Zahlen gab Kämmerin Doreen Rönckendorf bekannt. Danach habe sich das ordentliche Ergebnis durch die von ihr bereits in der ersten Finanzausschuss-Sitzung angesprochenen Mehrerträge aus dem Finanzausgleich, aber auch durch eine positive Anpassung bei den Einkommenssteueranteilen mit 269 000 Euro noch einmal verbessert.

Zudem sei eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,4 Millionen Euro vorgesehen. Den Planungsansätzen für die Jahre 2018 und 2019 entsprechend, betrage die Aufnahme nach heutigem Stand dann 5,6 Millionen beziehungsweise 2,3 Millionen Euro. Zur Finanzierung der Investitionen seien für das laufende Jahr – abzüglich der Haushaltsreste – insgesamt 5,4 Millionen Euro veranschlagt (2018: 8 Millionen, 2019: 4,9 Millionen).

Obwohl sich das Ergebnis im investiven Bereich um 345 600 Euro noch einmal verschlechtert habe, sei der Haushalt – einer Deckung aus der sich in den Vorjahren angehäuften Überschussrücklage sei dank, einmal mehr ausgeglichen, so die Kämmerin. Ein Umstand, den Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) nicht unkommentiert ließ. Insgesamt, verkündete die Verwaltungschefin, habe die Gemeinde durch die allgemeine Wirtschaftslage und die mittlerweile konkretisierten Einschätzungen zu den Einnahmen zu einer weiteren Entspannung geführt.

Einige Investitionen aus dem Budgetentwurf wieder herausstreichen will Manfred Lieder (CDU). „Wir haben das höchste Steueraufkommen, das wir je hatten und geben gleichzeitig in diesem Jahr fast neun Millionen Euro aus!“ Das, so der Ratsherr, könne er so nicht mittragen. Lieder enthielt sich bei der Abstimmung – als einziger.

Weniger pessimistisch äußerte sich Ausschussvorsitzende Angelika Dorsch (SPD). Sie wies auf das Augenmaß hin, mit dem die Kämmerin kalkuliere. Von einer geplanten Kreditaufnahme, so Dorsch, habe die Gemeinde jedenfalls schon seit mindestens 16 Jahren keinen Gebrauch machen müssen.

Am 23. Februar wird der Gemeinderat das Zahlenwerk verabschieden.

lw