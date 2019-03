Lieber Lehre statt schnelles Geld

Scheeßel – Fachkräftemangel auf der einen Seite, ein Gros zumeist junger Zuwanderer auf der anderen – ein guter Grund für Gerd Hachmöller von der Stabsstelle Kreisentwicklung, am Donnerstag in Kooperation mit Vertretern der Landwirtschaftskammer, der IHK und des Jobcenters Unternehmer zum Vortrag „Beschäftigung von Zuwanderern“ einzuladen.

Das Interesse an den umfassenden Informationen von gleich sechs Referenten war groß: An die 30 Arbeitgeber und Interessierte hatten sich im Scheeßeler Hof versammelt, um sich in gut zwei Stunden geballtes Wissen vermitteln zu lassen. So verdeutlichte Kollegin Gesa Weiß mit dem Blick auf Statistiken zu Demografie und Arbeitslosenquoten, warum die Einbindung Geflüchteter in den deutschen Arbeitsmarkt trotz sprachlicher und kultureller Hürden Sinn ergibt. „In etlichen Branchen kommen auf eine Stelle im Durchschnitt nur noch 0,8 Bewerber, in den kommenden zehn Jahren geht jeder fünfte Arbeitnehmer in den Ruhestand.“ Im Ausland sähe es nicht besser aus. Kein Wunder, dass sich unterschiedliche Institutionen mit zahlreichen Maßnahmen und Programmen um Abhilfe bemühen.

Kirill Ulitskiy von der Handelskammer Stade stellte seine Arbeit als einer von 170 Willkommenslotsen bundesweit vor. Neben der Beratung von Unternehmen hält er Vorträge an Schulen, um beispielsweise das duale Ausbildungssystem vorzustellen oder Ausbildungs- und Praktikumsplätze zu vermitteln. Seine Hinweise zum rechtlichen Status waren ebenso konkret wie der ein oder andere Tipp – etwa, die Validität von Sprachkenntnissen und Qualifikationen im Rahmen eines Praktikums oder Probearbeitens zu testen. Er ging auch auf mögliche Hürden ein, darunter unrealistische Berufswünsche, zu hohe Erwartungen an die anfängliche Bezahlung und die Notwendigkeit der Aufklärungsarbeit, warum eine Ausbildung sinnvoller ist als das schnelle Geld in ungelernten Jobs. Das kann auch Scheeßels Integrationslotsin Anja Schürmann bestätigen. Sie habe „heute viele wichtige Anregungen bekommen, welche offiziellen Stellen wir noch ins Boot holen können, um diese Punkte zu verdeutlichen“.

Hilfreiche Tipps zu Unterschieden

Yannic Kleinhans von der Spedition Lütjen, die als Arbeitgeber Zugewanderter bereits einige Erfahrungen gesammelt hat, fand besonders die Ausführungen von Samer Tanous und Gerd Hachmöller zu kulturellen Unterschieden hilfreich: „Da gibt es bei uns auch ab und an Missverständnisse“, so der Ausbilder im kaufmännischen Bereich. Hachmöller und Tanous verdeutlichten in kleinen Spielszenen etwa die unterschiedliche Bedeutung von „Ja“ und „Nein“ in den beiden Kulturkreisen und appellierten daran, sich kulturelle Unterschiede bewusst zu machen, um Konflikten vorzubeugen.

Silke Dodenhoff vom Jugendberufszentrum – Netzwerk regionale Ausbildung stellte diverse Unterstützungsmöglichkeiten vor, vom Coaching an Berufsbildenden Schulen über Speedinterviews bis zur Vermittlung berufsorientierender Praktiken.

Weitere konkrete Möglichkeiten seien Langzeitpraktika zur Vermittlung der Ausbildungsreife und Sprachkenntnisse vor allem im Bereich der Fachsprache.

