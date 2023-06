Lidl-Anzug und Gruppenkuscheln im Schatten: Das sind die Hurricane-Trends 2023

Von: Matthias Röhrs

Mit den Ärzten endet am Sonntagabend das Hurricane Festival. In Erinnerung bleiben viele Bands und Partys. Und was noch? Hier sind die Trends in diesem Jahr.

Scheeßel – Jedes Hurricane Festival erzählt seine eigenen Geschichten. Manche erinnern sich gerne an atemberaubende Konzerte oder Begegnungen, manchmal prägt das Wetter die Storys eines Jahres. Wie etwa 2016, als das Festival unwetterbedingt abgebrochen werden musste. Genauso hat jede Hurricane-Auflage ihre Trends. Was in diesem Jahr „in“ war:

Der Hurricane-Besucher trägt Lidl

Verzierte Gesichter gehören 2023 zu den Hurricane-Trends. © Ulla Heyne

In diesem Jahr gab es beim Festival-Laden auf dem Hurricane 2023 keine Partnerschaft mit einem Supermarkt. Omnipräsent sind 2023 aber Klamotten mit dem Logo des Discounters Lidl: Ganze Anzüge, Hüte, T-Shirts, Schlappen und mehr trugen viele Fans in diesem Jahr auf dem Eichenring, mal dezenter mit einzelnen Logos, mal ganz bunt in blau-gelb oder Prospekt-Design.

Lidl ist allgegenwärtig. © Röhrs

Inseln aus Schatten

Wohl die Hauptsorge der meisten Hurricane-Besucher im Vorfeld: Wie schütze ich mich vor der Sonne. Klar, Strohhut und Sonnencreme war immer mit dabei, aber manchmal muss man raus aus der Sonne. Einfache Lösung: Schatten. Doch der ist auf dem Hurricane-Infield auf dem Eichenring knapp bemessen – und nur bei gelegentlich herüberziehenden Unwettern wenig gefragt. Jeder Quadratmeter musste genutzt werden, egal ob von Traversen geworfen oder von der Bier-Bude. Und so bildeten sich ganze Inseln aus Schattensuchenden – fast so wie beim Gruppenkuscheln.

Bierbude spendet Schatten. © Röhrs

Apropos Hitze: Obwohl beim Hurricane eher der Alkohol fließt, war auch Wasser durchaus gefragt. Viele führten Flaschen mit, die sie an den Trinkwasser-Spendern auffüllen konnten. Ebenfalls beliebt: Sprühflaschen.

Hurricane: Alles glitzert

Hip-Hop-Star Peter Fox singt: „Alles glänzt!“ Beim Hurricane 2023 heißt es besser: „Alles glitzert!“ Ein Großteil der Besucherinnen schminkten sich Wangen und Augenpartien mit Glitzer. Gerade zu Beginn des Festivals echte Hingucker.

Hurricane Festival: Glitzer ist für viele ein Muss. © Sigi Schritt

Hurricane-Merch ist gefragt

Kaum machte das Hurricane-Infield am Freitag auf, rannten viele Fans zu den Merchbuden auf dem Eichenring. Ein Festivalshirt gehört zum Besuch einfach dazu, und in diesem Jahr etwas mehr als sonst. Früh waren die beliebtesten Stücke vergriffen.

Ebenfalls oft zu sehen: das Sondershirt „The Eagle hasn‘t landed“ zum wegen Corona abgesagten Hurricane 2020.

Auf dem Eichenring regiert der HSV

Viele Besucher tragen auf dem Hurricane Trikots und Merch ihres Lieblingsvereins. In Scheeßel, das Grenzgebiet zwischen den Rivalen Hamburger SV und Werder Bremen, hat der HSV beim Festival die Nase vorn. T-Shirts, Trikots, Fahnen und natürlich die allgegenwärtigen Bucket Hats des Fußball-Zweitligisten waren überall zu sehen.

Nur vereinzelt sah man dagegen ein Werder-Trikot. Überraschenderweise ebenfalls ziemlich sichtbar auf dem Eichenring: Die Anhänger des Drittliga-Absteigers SV Meppen.