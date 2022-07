Scheeßeler Gemeindebücherei: Lesetipps für den Sommer

Von: Ann-Christin Beims

Teilen

Die Auswahl von Lesetipps ist Heike Kommnick (l.) und Anja Grobrügge gar nicht so leicht gefallen – sie hatten bei der Masse an Büchern die Qual der Wahl. © Kroß

Es ist Sommer - da bleibt auch mal Zeit für ein gutes Buch. Ein paar besondere Empfehlungen gibt es aus der Gemeindebücherei Scheeßel.

Scheeßel – An diesem Vormittag hat die Scheeßeler Gemeindebücherei geschlossen. Trotzdem steht eine Frau vor der Tür. Freundlich erklärt ihr Leiterin Anja Grobrügge, dass heute zu ist. Drinnen wuseln sie und ihre Kollegin Heike Kommnick dennnoch fleißig durch die Bücherregale – etwas zu tun ist immer. „Es läuft gut derzeit“, sagt Kommnick zufrieden. Auch in den Ferien kommen viele Leser, holen sich Nachschub für die freien Tage.

Die Bücherei verzeichnet wieder viele Neuanmeldungen, darunter auch einige Familien. Letzteres freut die beiden Frauen besonders – schließlich werden so die Kinder gleich früh ans Lesen herangeführt. Deswegen gab es auch während der kritischen Pandemiephasen eine Ausleihe durchs Fenster. „Das wurde viel genutzt“, sagt Grobrügge. Jetzt herrsche wieder ein Normalbetrieb. „Und wir sind breit aufgestellt“, sagt die Leiterin zufrieden. „Wir achten darauf, dass wir auch immer mit die neuesten Bücher haben.“ Zurzeit würden auch viele Garten- oder Kochbücher ausgeliehen. Aber auch sonst sind Bücher in der Sommerzeit gefragt – wenngleich nicht wenige auch mal in der Flohmarktecke stöbern würden. Manche möchten keine Büchereiexemplare mitnehmen, wenn sie zum Beispiel an den Strand fahren, weiß Kommnick.

Für alle, die noch nicht so recht wissen, was sie in den kommenden Wochen, im Urlaub oder in den Ferien, alleine oder gemeinsam mit ihren Kindern lesen können, haben die beiden Leiterinnen einige Tipps parat:

Kinder und Jugendliche:

Gerade bei Kindern laufen Serien derzeit besonders gut: Für die Jüngeren denkt Grobrügge an „Der kleine Drachen Kokosnuss“ oder „Conny“ – nach wie vor Klassiker, von denen erst neue Bücher angeschafft worden sind. Bilderbücher, Erstleser; das Spektrum an Geschichten ist breit. Besonders begehrt seien auch Bücher für Leseanfänger: Grobrügge nennt Reihen wie „Die drei ???“, „Die drei !!!“ oder Sternenschweif. Die Reihen wurden für Anfänger neu aufgelegt. „Große Schrift, spannend, Bilder“ – Faktoren, die die Lesemotivation der Jüngeren steigern. „Die sind immer sofort vergriffen.“

Ab etwa neun Jahren kommen Serien wie „Die Schule der magischen Tiere“ dazu, „ein Highlight“, sagt die Leiterin. Ebenso „Land of Stories“ von Chris Colfer. In diesem machen zwei Geschwister ungeplant eine magische Reise in die Welt der Märchen – und erleben dank der Marotten ihrer Bewohner so einige Abenteuer. „Spannend, auch für Jungen“, betont Grobrügge. Denn diese lesen zwar zunächst oft genauso gerne wie Mädchen. Mädchen bleiben meist aber länger dabei, zeige die Erfahrung. Dabei ist die Auswahl an Büchern, die auch Jungen interessieren, groß. Grobrügge nennt als Beispiel auch „Die Nordseedetektive“ von Klaus-Peter Wolf oder Kirsten Boies „Die schönsten Sommergeschichten aus dem Möwenweg“. Bücher, die in die Sommerzeit passen. Sie können sowohl alleine als auch gemeinsam in der Familie gelesen werden. Und wer basteln möchte, schnappt sich beispielsweise „Let’s bee friends“ – und lernt dabei etwas über Bienen und Nachhaltigkeit.

Für Jugendliche empfehlen Kommnick und Grobrügge den Comicroman „Völlig meschugge“ von Andreas Steinhöfel und Melanie Garanin. „Der ist etwas anspruchsvoller“, sagt die Leiterin. Daher sollten Leser mindestens 14 Jahre alt sein, um den Konflikt und die Zusammenhänge verstehen zu können. In dem Roman geht es um eine Kette mit einem Davidstern, die zwischen Freunden einen Konflikt um Vorurteile auslöst, der ihre Freundschaft bedroht. „Nicht ganz so leichte Kost, die aber durch die Zeichnungen aufgelockert wird.“

Die Auswahl für junge und ältere Leser ist groß. © Kroß

Erwachsene:

Zwei Bücher, die zwar nicht ganz neu sind, aber „die wir uneingeschränkt empfehlen können“, gehören für Grobrügge und Kommnick auf die Leseliste. Zum einen ist das Delia Owens „Der Gesang der Flusskrebse“. In diesem wird ein Marschmädchen, das isoliert im Marschland zwischen Salzwiesen und Sandbänken lebt, für den Tod eines Bewohners der Küstenstadt Barkley Cove verantwortlich gemacht. „Eine wunderbar geschriebene, spannende Familiengeschichte. Das Buch ist zeitlos“, meint Grobrügge – für Männer und Frauen gleichermaßen. Ein weiterer Tipp sei Benjamin Myers „Offene See“. „Das hat keine wahnsinnig große Handlung, man wird aber einfach mitgenommen.“ Es geht um die Begegnung eines jungen Mannes mit einer älteren Frau, die ihre Lebenserfahrung an ihn weitergibt.

Eine passende Urlaubslektüre sei auch „Die wundersame Reise der Bienen“ von Katja Keweritsch. Eine Beziehungsgeschichte, die in Frankreich spielt. Über einen ungeplanten Roadtrip, der völlig anders endet als erwartet. Um eine Familiengeschichte geht es in Jan Weilers „Der Markisenmann“: Ein junges Mädchen lernt erstmals seinen Vater während dessen Verkaufstouren kennen, als sie plötzlich die Ferien bei ihm verbringen soll. „Der Autor kann sich sehr gut in die Situation dieses 15-jährigen Mädchens hineinversetzen“, sagt Kommnick.

Besonders gerne würden derzeit auch Krimis und Thriller ausgeliehen. Die beiden Mitarbeiterinnen empfehlen dabei unter anderem die Romane der Reihe „Bretonische Nächte“ von Jean-Luc Bannalec, das Werk „Fuchsmädchen“ von Maria Grund oder die Reihe um Inspektor Takeda von Henrik Siebold.