Grünen-Ratsherr Lempert vermisst Respekt

Fachausschusssitzung

Scheeßel - Das „Machwerk eines juristischen Dilettanten und kompletter Schwachsinn“, nannte SPD-Ratsfrau Bettina MacGregor bei der Sitzung des Sozialausschusses die von Rathausmitarbeiter Stefan Behrens verfasste Verwaltungsvorlage zu einer möglichen Stipendienvergabe für Schüler in der Erzieherausbildung durch die Gemeinde (wir berichteten). In der Stellungnahme traten Zweifel auf, ob die Punkte, so wie sie die SPD/UGS-Gruppe in einem Antrag formuliert haben, auch rechtlich vertretbar sind.