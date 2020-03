Leidenschaft für ein kreatives Hobby

Scheeßel - Von Ursula Ujen. Laut klappern die 15 Webstühle im historischen Weberhaus in Scheeßel. Allerdings stört das laut eigenem Bekunden keine der Teilnehmerinnen des zurzeit laufenden Winterkurses, zeugt es doch davon, dass unter ihren fleißigen Händen etwas Kreatives und Wertvolles entsteht. Wer das Glück hatte, einen der begehrten Kursplätze zu ergattern, darf sich freuen: Einmal auf die einzigartige Atmosphäre im historischen Weberhaus auf dem Meyerhof und zum anderen auf das versierte Team, das sich ehrenamtlich um die Teilnehmer kümmert.

Kursleiterin Angelika Finke stehen am vierten von sechs Abenden des Winterkurses Annette Claassen, Margrit Viets und Wilfried Ruschmeyer, der bereits seit 40 Jahren dabei ist, zur Seite. Gleich im Erdgeschoss fällt eine Frau auf, die mitten in einem Webstuhl sitzt und sich über ein Fadengewirr beugt: Mit Engelsgeduld versucht sie, ein aus mehr als 1000 Fäden bestehendes Durcheinander wieder in Form zu bringen: „Da ist ein Faden vergessen worden“, erklärt Annette Claassen“, und macht sich froh gelaunt weiter an ihre Arbeit. „Keine Angst“, betont Kursleiterin Finke, „damit werden unsere Teilnehmer nicht behelligt, das Einrichten der Webstühle wird von unserem Team erledigt.“ Wenn Muster gewebt werden sollen, könne das allerdings bei einer Webbreite von 60 Zentimetern schon mal bis zu 100 Stunden dauern, ohne Muster dauere es ungefähr 30 Stunden. Die Kursteilnehmer könnten sich also gleich an den vorbereiteten Webstuhl setzen und loslegen. So käme man schnell zu sichtbaren Ergebnissen, was die bereits fertiggestellten oder weit fortgeschrittenen Webstücke auch eindrucksvoll belegen.

Finke ist vor 15 Jahren „mit dem Webvirus infiziert worden“: Ihr Interesse sei bei einer Führung geweckt worden, allerdings musste sie noch sieben Jahre auf einen freien Platz warten. „Nach dem ersten Kurs war es um mich geschehen, ich bin dabei geblieben“, beteuert die 65-jährige Abbendorferin, die das Weben damals als idealen Ausgleich zu ihrem anstrengenden Job als Anästhesie-Krankenschwester gesehen hat. „Außerdem soll es gegen Demenz wirken, da man Kopf, Arme und Füße koordinieren muss.“ Vor sechs Jahren stieß sie zum Helferteam und seit drei Jahren hat sie die Kursleitung übernommen. Seit dem Ruhestand kann sie ihrer Leidenschaft noch mehr Zeit widmen, was gerade beim aufwendigen Umräumen der Webstühle gut passte. „Es ist das gesamte Team, das zusammen anpackt und sich aufeinander verlassen kann“, schwärmt Finke und meint damit auch die weiteren Helferinnen Erika Henning, Ingrid Kröger, und Angelika Wilken.

Jessica Lüdemann aus Abbendorf, mit 35 Jahren die jüngste Teilnehmerin, ist neu dabei und hat bereits einen großen Tischläufer fertig. „Meine Oma hat damals das ganze Dorf versorgt – es macht mir großen Spaß, auf ihren Spuren zu wandeln“, erzählt sie. „Außerdem gibt es nichts Besseres im Haushalt als selbstgewebtes Leinen und Halbleinen, das wird nämlich mit der Zeit immer besser.“

Im Obergeschoss geht es richtig rund: In dem lang gestreckten Raum stehen fünf große Webstühle dicht an dicht, sodass man fast den Eindruck hat, man befände sich in einer gewerbsmäßigen Weberei. Allerdings wird Besuchern schnell klar, dass man bei den fröhlichen, entspannt werkelnden Frauen wohl nicht genügend Umsatz machen würde – nichtsdestotrotz entstehen hier wundervolle Arbeiten aus ganz unterschiedlichen Garnen wie Leinen, Baumwolle, Seidenmischungen oder Chenille. Diana Hassing aus Wilstedt webt zurzeit an einem bunt gemusterten Tuch für ihre Behandlungsliege. Die 41-jährige Tierkommunikatorin, die seit zehn Jahren mit ihrer Mutter Sabine Jabs an den Kursen teilnimmt, meint: „Man kann dabei super abschalten und kommt schneller zum Ziel als beispielsweise beim Stricken.“ Dem stimmt Anke Beckedorf aus Gyhum, deren Urgroßvater noch als Weber gearbeitet hat, uneingeschränkt zu. Die 53-Jährige ist auf dem Museumstag am 1. Mai auf das alte Handwerk gestoßen und hat sich gleich in die Warteliste eingetragen.

In einem Extraraum befinden sich zwei „moderne“, besonders große Schnellschuss-Webstühle, an denen Webstücke bis 1,40 Meter Breite hergestellt werden können, wozu bis zu 2 400 Fäden benötigt werden. Sandra Meinken aus Wittkopsbostel webt an einem der imposanten Webstühle, der dem Heimatverein vom Kaufhaus Kolkmann überlassen wurde, einen breiten Tischläufer. Das Kaufhaus hat das Gerät bis in die 70er-Jahre für das Weben von Auftragsarbeiten wie beispielsweise Handtüchern genutzt.

Die vorbereiteten Webstühle und die persönliche Betreuung erleichtern den Einstieg in die Webkunst, und die Webstühle mit ihren verschiedenen Anforderungen erlauben eine allmähliche Steigerung der Fertigkeiten. Hinzu kommt die ungezwungene Atmosphäre mit den engagierten ehrenamtlichen Betreuern. Und eines ist laut Kursleiterin Finke auch sicher: Jeder Teilnehmer nimmt etwas Einzigartiges und Wertvolles mit nach Hause, auf das er stolz sein wird.

Wer sich ein Bild von den Aktivitäten der Weber machen möchte, hat dazu am Museumstag am 1. Mai die Gelegenheit, wenn die Abteilung wieder ihr schönes Handwerk zeigt. Weitere Auskünfte erteilt der Heimatverein unter 04263 / 6757888.