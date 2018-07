Lebenslust statt Diabetesfrust

Kreiszeitungs-Mitarbeiterin Marié Detlefsen Teilnehmerin am Informationscamp für Zuckerkranke

+ Unsere Mitarbeiterin Marié Detlefsen (3.v.r.) mit weiteren Camp-Teilnehmerinnen beim „Holi Powder Special“. „Für mich eine der besten Veranstaltungen“, sagt die 19-Jährige. - Foto: md

Lauenbrück/Bad Segeberg - Von Marié Detlefsen. Rund 350 000 Menschen in Deutschland haben Diabetes Typ 1, eine unheilbare Krankheit und bundesweit Volkskrankheit Nummer eins. Die Betroffenen müssen ständig ihren Blutzuckerspiegel messen – und zwar besonders dann, wenn sie Sport machen wollen. Sonst kann es für sie schnell gefährlich werden. Am vergangenen Wochenende trafen sich in Bad Segeberg wieder mehr als 400 junge Menschen aus ganz Deutschland im Diabetiker-Camp – unter ihnen war auch unsere Mitarbeiterin Marié Detlefsen. Die Lauenbrückerin ist selbst an Typ-1-Diabetes erkrankt. Wie sie die Veranstaltung erlebt hat, schildert die 19-Jährige der Kreiszeitung.