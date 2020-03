„Das Leben muss ja weitergehen“

Corona-Gefahr: So händeln die Pflege- und Altenheime die aktuelle Situation

+ „Zutritt nur für enge Angehörige in Ausnahmen“, ist auf dem Plakat zu lesen, das seit Dienstag im Eingangsbereich zum Beekepark aushängt. Fotos: Warnecke

Scheeßel / Fintel – Wo auch immer man sich umschaut: die Besucherparkplätze der Pflege- und Altenheime – sie sind wie leer gefegt. Seit Dienstag gilt für die Einrichtungen zum Schutze der Bewohner vor dem neuartigen Coronavirus ein generelles Betretungsverbot. Das Landesgesundheitsamt schreibt es vor. Besuche von nahen Angehörigen dürfen nur noch auf das Notwendigste beschränkt werden – „dann nämlich, wenn ein Bewohner im Sterben liegen sollte“, bringt es Renate Pflug auf den Punkt. „Aber diese Ausnahmen gelten dann auch nur unter strengsten Hygieneauflagen.“ Pflug ist Senior-Chefin vom Haus im Garten. Zwei stationäre Einrichtungen, eine in Scheeßel in Bahnhofsnähe und eine in Ostervesede, gehören dazu. Rund 80 Bewohner leben in den beiden Heimen. Und wie es aussieht, wird sich diese Zahl, entgegen der der Neuinfizierten, in den nächsten Wochen auch nicht mehr erhöhen. „Wir haben einen Aufnahmestopp“, so die Leiterin. Noch in den vergangenen Tagen hätten sich Privatleute an das Haus gewendet, man müsse die Mutter oder den Vater unterbringen. Auch mit Krankenhäusern habe sie in Kontakt gestanden. Eigentlich normales Alltagsgeschäft. Aber was ist schon normal in Zeiten der Corona-Krise? „Da hieß es, man müsse Patienten entlassen, wo wir natürlich sagen, dass wir diese Menschen gerade nicht bei uns aufnehmen können – wir habe da eine ganz klare Anweisung, wie Altenheime sich zu verhalten haben.“