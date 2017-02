„Das Leben ist mehr als möglichst viele Jahre“

Scheeßel - Es waren keine großen Gesten, sondern ein kurzer Moment des gemeinsamen Innehaltens, mit dem die „Beeke-Löwen“, der Unterstützerkreis des Kinder- und Jugendhospizes, am Freitag auf den bundesweiten Tag der Kinderhospizarbeit aufmerksam machte.

Genauso, wie es „nicht auf die Länge eines Lebens ankommt", wie Pastorin Gunda Handrich in ihrer Ansprache vor der St.-Lucas-Kirche betonte: „Das Leben ist mehr als Leistung und eine möglichst große Anzahl von Tagen und Jahren". Das habe sie das Zusammensein mit Menschen mit äußerlichen Einschränkungen gelehrt. Sie appellierte an Werte wie Zeit füreinander, Kontakt aufzunehmen und Emotionen für andere zu haben. Eingeläutet wurde die Zusammenkunft eines guten Dutzends Unterstützer, aber auch Betroffener, durch eine Fanfare von Trompeter Dieter Wedemeyer. „Beeke-Löwen"-Mitbegründer Thomas Voss knüpfte an eine Neujahrsansprache der Pastorin Annette Behnken in Syke an: „Von einem Kind an die Grenzen des Lebens geführt zu werden, lässt die Grenzen dessen berühren und überschreiten, was aushaltbar ist." So sei im Hospiz die sehr besondere Situation ganz normal.