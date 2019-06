Mit lauter Musik und lauter Bier

HURRICANE So war der erste Tag auf dem Mega-Festival in Scheeßel

+ Von oben sieht alles ganz klein aus. Erst so werden die Ausmaße des Hurricane- Festivals richtig bewusst. Fotos: Heyne, Röhrs, Neumann, Warnecke

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Die Sonne scheint, das Riesenrad dreht sich wieder und die Stimmung erreicht nach Einbruch der Dunkelheit, mit den Auftritten von Bosse, den Toten Hosen und der australischen Band Tame Impala, ihren vorläufigen Höhepunkt. Hallo Scheeßel, hallo Hurricane 2019. Seit Donnerstagmittag hat sich der Eichenring in eine schier endlose Pavillon-Landschaft, gespickt mit kunterbunten Zelten, verwandelt. Als am Freitag gegen 14.30 Uhr endlich die Tore des großen Festivalgeländes öffnen, schauen allesamt noch etwas müde aus. Die fulminante Warm-Up-Party vom Vorabend steckte wohl noch vielen in den Knochen. Als die ersten Künstler, darunter Sam Fender, Betontod und Alice Merton, dann aber zu spielen beginnen, scheint die Müdigkeit verflogen. Der Andrang der insgesamt 65 000 Besucher – das Festival ist nicht ausverkauft – wirkt noch überschaubar, als das Hurricane-Swimteam als Erstes um 15 Uhr auf die Bühne muss. Mit im Repertoire haben die Herren natürlich „Lass uns Scheeßeln gehen“ – die offizielle Hurricane-Festivalhymne. Das Publikum jedenfalls erweist sich als äußerst textsicher und singt lautstark mit. Ein starker Auftakt an einem für Hurricane-Verhältnisse ungewöhnlich trockenen und lauwarmen Sommertag.