Lauenbrückerin Herta Bagdan feiert 100. Geburtstag

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. Kaum zu glauben, aber wahr: Herta Bagdan ist frische 100 Jahre alt. Oder besser: 100 Jahre und ein paar Tage. Ihr Alter sieht man der rüstigen Seniorin nun wirklich nicht an. Die Lauenbrückerin zieht die Menschen noch immer mit einer gehörigen Portion Charme und Witz in ihren Bann. Am Donnerstag feierte sie ihren besonderen Jubeltag.

Für viele Menschen sind runde Geburtstage ein einschneidendes Erlebnis. Nicht für Herta Bagdan. Sie nimmt es mit Humor. „Was ich heute mache? Wahrscheinlich ein dummes Gesicht!“, meint die Hochbetagte mit einem verschmitzten Lächeln. Eine Frage musste sie bei der Feier ihres 100. Geburtstags dennoch immer wieder beantworten: „Haben Sie damit gerechnet, so alt zu werden?“ Ihre eindeutige Antwort: „Nein.“ Sie sei mit sich immer zufrieden gewesen und habe viel und hart gearbeitet. „Da kommt man eben nicht aus dem Takt.“

Geboren wurde sie als Herta Rosenbrock am 13. April 1917 in Lauenbrück – damit hat sie fast das ganze 20. Jahrhundert erlebt. Als junge Frau sei sie als Hauswirtschafterin zwischen Scheeßel und Hamburg in Stellung gewesen. Auf Höfen, in Firmen, ja sogar die Werftküche von Blohm+Voss habe über viele Jahre hinweg zu ihren Wirkungsstätten gezählt. In ihrem Leben sei es oft darum gegangen, anzupacken, wenn es denn Arbeit gab. Heute sagt Bagdan: „Ich mache immer alles mit, wie es eben kommt.“

Einen ihrer dunkelsten Tage habe sie im zarten Alter von 14 Jahren erlebt: Damals, am Gründonnerstag des Jahres 1931, wütete ein Großbrand in ihrem Heimatort, bei dem neben mehreren Gebäuden auch die damalige Volksschule ein Raub der Flammen wurde. „Genau an diesem Tag bin ich konfirmiert worden“, erzählt Bagdan. „Es war wirklich fürchterlich.“

Aus der 1951 geschlossenen Ehe mit Walter, einem Ostpreußen, gingen zwei Kinder hervor. „Das Haus haben ich und mein Mann damals selbst gebaut.“ Eben jenes Haus am Lauenbrücker Palmenkamp, in dem sie noch heute lebt – gemeinsam mit ihrer Tochter Heide. Witwe ist Herta Bagdan nunmehr schon seit 46 Jahren, mit 59 hat sie sich in den Ruhestand verabschiedet. Ruhig, versichert die Jubilarin, sei es danach in ihrem Leben aber nicht geworden. So habe sie als „Kökschen“ in den Ortschaften rund um Lauenbrück gemeinsam mit einer Truppe munterer Frauen für die Bewirtung großer Feste gesorgt. „Wir waren immer ein lustiger Haufen“, erinnert sie sich.

Und heute? Gern ist Bagdan unterwegs – mittlerweile mit einem Rollator. Und inzwischen ist auch der dreimal wöchentliche Besuch der Scheeßeler Tagespflege in ein fester Termin im Kalender der Jubilarin. Zum Tagesablauf gehört als Pflichtlektüre auch die „Rotenburger Kreiszeitung“. Schließlich will die 100-Jährige über das Zeitgeschehen informiert sein. Und „Mensch-ärgere-dich-nicht“, das Brettspiel, das beinahe genauso alt ist wie selbst, spiele sie für ihr Leben gern.

Die große Feier mit der Familie fand übrigens einen Tag später am Karfreitag im Lauenbrücker Hof statt. Mehr als 40 Freunde und Verwandte kamen. Herta Bagdan hat vier Enkel und sechs Ur-Enkel. Ein Ur-Ur-Enkel wird im Oktober zur Welt kommen.

Dass die Jugend heutzutage mit dem Handy quasi überall vernetzt ist – für die rüstige Seniorin eine Errungenschaft, die sie staunen lässt. „Wir hatten damals ja noch nicht einmal ein Telefon – wenn ich als Mädchen etwas wollte, habe mich immer aufs Fahrrad gesetzt und bin losgefahren.“