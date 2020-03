Latte und Lebensgefühl vom Landwirt

Röpers Hof eröffnet Café / Anlaufpunkt am Wochenende

+ Einen Traum erfüllt haben sich Sven und Ina Trochelmann mit dem Café zum Hofladen. Foto: hey

Wohlsdorf – Die ersten Besucher haben schon ab kurz nach 10 Uhr auf der Lauer gelegen, ab 11 Uhr gab es am Sonntag beim Run auf Capuchino, Spaghetti-Eis und Apfel-Crumble kein Halten mehr. Zum Start des neuen Cafés in Wohlsdorf bildeten sich lange Schlangen vor dem Röpers Hof, nicht nur am Eis-, Kaffee- und Kuchentresen drinnen, sondern auch den eigens für diesen Tag aufgebauten Bier-, Grill- und Merch-Ständen – so hatten Ina und Sven Trochelmann, Betreiber des Hofladens, sich das vorgestellt.