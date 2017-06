Eichenschule - viele Einsen vor dem Komma

„Lasst uns Helden werden!“

Nicht eingeschworen, aber im Abi vereint: Die Abgänger der Eichenschule.

Scheeßel - Um Zeit ging es am Freitag bei der feierlichen Entlassungsfeier für 111 Eichenschüler, die ihr Reifezeugnis in Empfang nehmen durften – die meisten mit dem Abitur in der Tasche, eine Handvoll immerhin mit der Fachhochschulreife.