Die langen „Ferien“ 1945

Scheeßel - Von Karsten Müller-scheessel. In der Regel kommt bei Schülern Freude auf, wenn Unterricht aus welchen Gründen auch immer ausfällt. Hält dieser aber lange an, werden nicht nur die Eltern unruhig. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sind in Niedersachsen alle Kitas, Schulen und Hochschulen bis einschließlich 19. April geschlossen. Ob und wie es danach weitergeht, darüber will das niedersächsische Kultusministerium heute beraten. Viele Fragen stellen sich allen Beteiligten. Was wird mit den Schulabschlüssen und Zeugnissen? Was und wie weit kann Unterrichtsstoff digital vermittelt werden? Was fangen Kinder und Jugendliche mit freien Zeiten an, die sie nur eingeschränkt und nicht in der gewohnten Weise nutzen können? Antworten auf diese Fragen und Erfahrungen mit einer solchen Situation gibt es noch nicht.

Der Rückgriff auf die Zeit am Ende des Zweiten Weltkriegs und die ersten Jahre danach kann Mut machen, dass es Antworten darauf geben und die junge Generation keinen irreparablen Schaden nehmen wird, weil die Schule längere Zeit ausfällt. Digital lässt sich Vieles auffangen. Die Eigenverantwortlichkeit und Selbstdisziplin jedes Einzelnen und speziell der älteren Schüler allerdings ist in der jetzigen Situation besonders gefragt.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges und in den ersten Jahren danach sind Millionen von Kindern nicht nur um einen Teil ihrer Jugend, sondern auch um wertvolle Schulzeit betrogen worden. Als Ende November 1945 der Schulbetrieb in Scheeßel wieder aufgenommen wurde, waren elfjährige Kinder aus Bessarabien darunter, die praktisch noch gar keinen Unterricht erhalten hatten. Und Kinder aus Ostpreußen waren bereits seit fast zwei Jahren nicht zur Schule gegangen.

In Scheeßel ruhte der Schulbetrieb vom 5. April bis zum 28. November 1945 völlig. Anfang April nahmen die kriegerischen Ereignisse dort so zu, dass der Unterricht eingestellt werden musste. Und nachdem die britischen Truppen Scheeßel besetzt hatten, scheiterte die Wiederaufnahme des Unterrichts daran, dass es an geeigneten Räumlichkeiten fehlte. Die Schule selbst war von Besatzungstruppen genauso belegt wie andere größere Säle und Räume. Hinzu kam, dass sich die Bevölkerung Scheeßels im Vergleich zum Jahr 1939 durch Evakuierte aus den ausgebombten Großstädten und Flüchtlinge aus dem deutschen Osten bis 1946 verdoppelt hatte. An Raum fehlte es allenthalben.

Die Unterrichtsprovisorien begannen in Scheeßel lange vor Ende des Krieges. Anfang September 1944 waren von heute auf morgen fast 800 Holländer, die mit den Deutschen kollaboriert hatten und nun vor den alliierten Truppen aus ihrer Heimat nach Deutschland flohen, in Scheeßel unterzubringen. Zusätzlich zu den bereits etwa 500 aus den Großstädten evakuierten Menschen war dies ein schwieriges Unterfangen. Zu Gastwirt Behrens kamen 120, in den Scheeßeler Hof 130, zu Stahmleder 40 und in die Schule 260 Personen. Damit war Unterricht in der Schule nicht mehr möglich und fiel zunächst bis Ende Oktober ganz aus. Danach ging es in Behelfsräumen und mit gekürztem Unterricht bis April 1945 weiter: Vier Klassen mit zwei Lehrern in einem Raum der Lederfabrik am Helvesieker Weg, zwei Klassen mit zwei Lehrerinnen in einem Wohnraum der Scheeßeler Mühle, eine Klasse mit ihrer Lehrerin im Esszimmer von Frau Kolkmann (Kaufhaus Kolkmann) und vier Klassen mit zwei Lehrerinnen in der Tischlerwerkstätte Meyer am Veerser Weg. Da das Esszimmer von Kolkmann für eine Klasse nicht groß genug war, zog diese Klasse nach Weihnachten in einen Raum des Pfarrhauses.

Bis Februar hatten die Holländer die Schule wieder verlassen. Danach wurde sie deutsches Lazarett, bis die britischen Truppen sie am 25. Mai 1945 für ein Jahr belegten.

Als am 28. November 1945 der Unterricht wieder aufgenommen wurde, war die Zeit des Improvisierens noch längst nicht an ihr Ende gekommen. 595 Schüler mussten von zwei Lehrerinnen und einem Lehrer versorgt werden. Nur zwei Räume, der in der Lederfabrik und der Konfirmandensaal im sogenannten Küsterhaus an der Zevener Straße, standen dafür zur Verfügung. Für die Lehrer bedeutete dies Dauereinsatz und für die Schüler Schichtbetrieb und gekürzter Unterricht. Davon abgesehen fehlte es an allem. Hefte und Papier waren kostbare Raritäten, Schulbücher fehlten fast völlig. Die noch vorhandenen Schulbücher aus der NS-Zeit waren verboten. Die Flüchtlingskinder, die rund 40 Prozent der Schülerschaft ausmachten, hatten in aller Regel weder Schiefertafeln noch die dazugehörigen Griffel. 595 Schüler verteilten sich auf 13 Klassen, sodass jeder Lehrer vier bis fünf Klassen und rund 200 Schülerinnen und Schüler zu versorgen hatte. Heute ist das in jeder Hinsicht unvorstellbar, und es mutet wie ein Wunder an, dass der Unterricht unter solchen Rahmenbedingungen aufgenommen wurde und dass die Kinder überhaupt etwas gelernt haben.

Im März 1946 wurden die in der Schule untergebrachten britischen Soldaten verlegt. So schnell wie möglich wurden die Räume wieder für schulische Zwecke hergerichtet. Am 2. Mai konnte der Betrieb im Schulgebäude aufgenommen werden. Fünf Lehrer waren da, aber auch die Schülerzahl hatte sich auf 660 erhöht. Für gut 200 von ihnen fehlten noch Sitzplätze, die erst im Laufe des Jahres geschaffen werden konnten. Daher unterrichteten die Lehrer die 14 Klassen weiterhin. Aber nicht nur der bauliche Zustand der Schule und die Lehrmittel waren jämmerlich, auch Schüler befanden sich in erbärmlicher Verfassung. 40 Prozent von ihnen besaßen keine Schuhe und 55 Prozent lediglich ein Paar. Deutlich mehr als die Hälfte aller Schüler war so stark unterernährt, dass sie an der täglichen und von den Amerikanern finanzierten Schulspeisung teilnahmen. Der schlechte Ernährungszustand dürfte Ursache von drei Fällen spinaler Kinderlähmung im August 1947 gewesen sein, was zur vierwöchigen Schließung der Schule führte.

Nur sehr allmählich besserten sich die Verhältnisse: Am 1. November 1948 wurden 782 Schülerinnen und Schüler in 16 Klassen – 49 je Klasse – von fünf Lehrerinnen und sieben Lehrern unterrichtet. Aber Lehrer, Schüler und Eltern wurden mit den Problemen fertig, weil sie es mussten. Sie waren froh, den Krieg überlebt zu haben, und besonders die Evakuierten und Flüchtlinge hatten erfahren, dass man alles verlieren kann bis auf das, was man gelernt hat. So hellte sich die Stimmung trotz der miserablen Rahmenbedingungen für den Unterricht und die Lebensumstände auf. Auch die am 1. Mai 1947 gegründete Eichenschule verdankt sich dieser ganz besonders bildungsfreundlichen Aufbruchstimmung der ersten Nachkriegsjahre.