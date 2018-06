Was lange währt : Messgerät am Ortseingang wird aufgestellt

In Abbendorf

+ © Archivfoto: Warnecke Smileys sollen die Raser zügeln. © Archivfoto: Warnecke

Abbendorf - Nun also doch: Das Geschwindigkeitsanzeigegerät an der Landesstraße 131, hinter dem Abbendorfer Ortseingang, darf aufgestellt werden. Wie gestern aus dem Rathaus zu erfahren war, hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden dem Projekt nach Abschluss einer Vereinbarung mit der Gemeinde zugestimmt.