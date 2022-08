Landtagswahl: Michael Urban tritt für die Freien Wähler an

Von: Andreas Schultz

Teilen

Er tritt für den Landtag an und zählt den Meyerhof in Scheeßel zu seinen Lieblingsplätzen: Michael Urban ist Direktkandidat der Freien Wähler. © Schultz

Michael Urban dürften einige kennen: Fans von American Football als Trainer und Schiedsrichter aus der Region, Träger bedruckter Shirts vielleicht vom Besuch beim Werbeteam Scheeßel. Nun will der Lokalpolitiker als Kandidat der Freien Wähler in den Landtag.

Rotenburg – Zeitung lesen bringt Michael Urban manchmal auf die Palme, vor allem wenn es um Politik geht. „Das ist aber doof gelöst, das gefällt mir nicht“, hört Frau Peggy des Öfteren – bis ihr das Meckern zu viel wird. „Mach es doch besser“, sagt sie irgendwann zu ihm. Wenig später sitzt er bei den Freien Wählern, kurz danach im Scheeßeler Gemeinderat. Wenn es nach dem 54-Jährigen geht, ist seine nächste politische Station Hannover: Seine Partei hat ihn als Direktkandidat für die Landtagswahl aufgestellt.

Wir treffen den Scheeßeler an seinem Lieblingsplatz: beim Meyerhof. „Ein schöner Platz mitten im Ort, alt, schon immer da gewesen, noch immer als Standesamt und Museum genutzt“, wie er sagt – und Urbans Ziel, wenn mal ein wenig Zeit für einen Spaziergang bleibt. Sein Shirt zeigt seine Lieblingssportart Football und gibt nebenbei den Blick auf zahlreiche Tattoos frei. Auf dem rechten Arm ein Drache, eine Samurai-Maske, ein Schwert, auf dem linken unter anderem eine Frau, die auf zwei verschränkten Motorkolben sitzt, eine Flamme im Hintergrund. Was man nicht sieht, ist das handflächengroße Motiv auf dem Oberarm: Verschlungene Anfangsbuchstaben der Namen von Familienmitgliedern in einem Stil, der an ein Tribal-Tattoo erinnert. Einige Motive sind biografisch angehaucht. Das Kolbenmotiv erinnert den Scheeßeler an zurückliegende Schraubertätigkeiten am Stoppeltraktor. Andere hat sich der Scheeßeler rein ihrer Optik wegen stechen lassen.

Anbieten muss man sich. Ansonsten hat der Wähler keine echte Wahl.

Zu der Kandidatur ist der gelernte Datenverarbeitungskaufmann gekommen wie viele Ehrenamtliche zu Vorstandsposten in Vereinen: „Weil es sonst keiner wollte“, sagt Michael Urban schmunzelnd. Die Kreisvereinigung Rotenburg der Freien Wähler, deren stellvertretender Vorsitzender er ist, habe nur wenig Mitglieder. Da sei die Wahl schnell auf ihn gefallen. „Ich habe gesagt: Anbieten muss man sich. So ist das in der Demokratie. Ansonsten hat der Wähler keine echte Wahl“, sagt einer der sieben Kandidaten, die im Wahlkreis 53 Rotenburg antreten.

Der gebürtige Hamburger wächst im Stadtteil Volksdorf auf, lernt in einer dortigen Bank den Beruf, der einmal Kaufmann für Informationstechnik war, und macht sich schließlich selbstständig. In der Praxis heißt das für Urban: tagsüber schlafen, nachts arbeiten und mit den Kunden in Amerika Kontakt halten. 1998 lernt er seine spätere Frau kennen, sie beschließen, die Stadt hinter sich zu lassen und in die Nähe der in Fintel wohnenden Schwiegereltern zu ziehen: „In dem Beruf ist es auch egal, wo man wohnt“, sagt Urban anfangs noch. Inzwischen hat er aber den Job gewechselt: Seit 2014 arbeitet er in der Werbetechnik. Das Werbeteam in Scheeßel kümmert sich unter anderem „vom individuellen T-Shirt-Aufdruck bis zur Firmenkleidung“, wie es auf der Internetseite heißt. „Meine Frau wollte was im Bereich Stickerei machen, so sind wir auf den Laden gekommen. Es traf sich gut“, blickt der Landtagskandidat zurück. Die Arbeit dort mache Freude, aber Corona habe man „gerade so überlebt“. Ohne Junggesellenabschiede und aktive Sportvereine gebe es zum Beispiel keinen T-Shirt-Druck: „Es war schwierig.“

Das Steckenpferd des Scheeßelers ist American Football. Als Trainer ist er gerade dabei, Flag Football beim Jeersdorfer Sportverein zu etablieren, und als es die Rotenburger „Cyclones“ noch unter diesem Namen gab, war er dort aktiv. Mit Erreichen der Trainerlizenz hatte er 2019 dort direkt eine Mannschaft geerbt: Die U16 hatte eine Spielgemeinschaft mit den „Badgers“ aus Ritterhude und war während ihrer letzten zwei Spiele in der Meisterschaft knapp am Titel vorbeigeschrammt. „Wir hatten sehr gute Spieler, die sich echt reingehängt haben“, erinnert sich Urban.

Die Begeisterung für die Sportart zieht sich durch die ganze Familie. Bei interessanten Matches, die Michael Urban als Schiedsrichter begleitet, sind auch Frau und die beiden Söhne (13 und 16 Jahre alt) dabei, und der große Sohn steht in Bremervörde auf dem Platz.

„Flagfootball ist noch nicht so richtig angelaufen, aber dafür wurde ich direkt für den Vorstand verhaftet“, verrät der Scheeßeler. Auch so kann man zu einem Amt kommen – und irgendwer müsse es ja machen: „Ohne Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, würde nichts laufen“, sagt er.

Auch deshalb ist er im Gemeinderat aktiv und arbeitet dort mit den Vertretern der ehemaligen Gruppe 57 zusammen. Die neue Gruppe, „die Freien“, hätte seit November auch schon erfolgreich Akzente gesetzt, ist Urban überzeugt. Zum Beispiel bei der neuen Kindergartensatzung: Dass die Gemeinde diese ein halbes Jahr nach deren Einführung noch einmal auf den Prüfstand zu stellen hat, sei ein Kompromiss, an dem die Gruppe wesentlich beteiligt gewesen sei. „Wir wollten die Eltern nicht über Gebühr belasten“, erläutert Urban. Seine Herangehensweise im Gremium: Gemeinsam nach sinnvollen Lösungen suchen, nicht aus Gewohnheit dagegen sein, auch mal vermitteln. „Wir können uns doch in der Mitte treffen und dann nach Hause gehen“, möchte er während langer Ratssitzungen manchmal sagen.

Wie weit der Scheeßeler mit der Strategie in Hannover kommen würde, lässt sich nicht sagen. Er selbst schätzt die Erfolgschancen seiner Kandidatur als „überschaubar“ ein, dennoch würde er sich im Falle eines Einzugs in den Landtag vornehmlich mit den Themen Ernährungswirtschaft und Energie beschäftigen wollen – „nicht, weil sie sonderlich Spaß machen, sondern weil man sich damit beschäftigen muss. Man kann es sich wahrscheinlich nicht aussuchen; es tauchen Probleme auf, die bestmöglich gelöst werden müssen. Wie viel Zeit dann noch für Lieblingsthemen bleibt, mal schauen.“ In der Lokalpolitik wären das übrigens Ehrenamt, Jugendförderung und Sportvereine – „auch weil es mich selber angeht.“ Wo sonst ist man höher motiviert, „es besser zu machen“?