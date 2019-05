Landjugenden meistern die 72-Stunden-Aktion

+ Der mobile Grill mit Pizzaofen der Westerveseder Landjugend soll nicht nur zu Ostern und beim Laternenfest zum Einsatz kommen. Foto: Heyne

Westervesede – „Geschafft!“ – dieser Ausruf war am Sonntagabend gleich an mehreren Standorten der Landjugenden im Landkreis zu hören. Denn um Punkt 18 Uhr wurde zeitgleich in Westervesede, Wittkopsbostel, Westeresch und Wohlsdorf darüber befunden, ob die Jugendlichen im Rahmen der alle vier Jahre ausgerufenen „72-Stunden-Aktion“ ihre individuelle auf das Dorf abgestimmte Aufgabe gemeistert hatten. Und sie hatten – allesamt.