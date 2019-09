Landjugend will nachbessern

Wohlsdorf – Dumm gelaufen, dabei hatte sich die Wohlsdorfer Landjugend Ende Mai, bei der diesjährigen 72-Stunden-Aktion, doch so sehr ins Zeug gelegt. Aufgabe im Sinne der Dorfverschönerung war es für die jungen Leute damals gewesen, innerhalb von drei Tagen den gemeindlichen Spielplatz am Kronskamp aufzuwerten – mit neuen Geräten, Marke Eigenbau, darunter einem Kriechtunnel und einem Turm mit Rutsche.

Fachlich begleitet worden war das Projekt von der Gemeinde. Doch offenbar nicht fachlich genug, geriet nun ausgerechnet der Turm, sozusagen das Herzstück der erst 2017 fertiggestellten Anlage an der Straße „Vor den Höfen“, in die Kritik eines externen Spielplatzsachverständigen. Der, so erklärte Sandra Everding in der vergangenen Ortsratssitzung, habe an dem hölzernen Konstrukt Mängel festgestellt. „Nun hat er aber angeboten, uns gegen Gebühr zu unterstützen, wie man das Problem kurzfristig beheben kann“, führte die Dorfpolitikerin weiter aus.

Bei einem Termin unter Beteiligung der Landjugend und des Ortsrates, darauf habe man sich inzwischen verständigt, solle nun geprüft werden, wie was am besten zu machen sei. „Unsere Jugendlichen haben sich schon bereit erklärt, an einem Samstag das noch mal nachzubessern“, so Everding.

Fakt sei laut Ex-Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Conrad: Das Spielgerät benötigt im Wesentlichen eine zweite Trage. „Es ist wirklich bedauerlich, die Jugendlichen haben sich so viel Mühe gegeben“, meldete er sich zu Wort. Conrad gehe nun jedenfalls davon aus, dass die Gemeinde sich an den Ausbesserungskosten beteiligen wird. lw