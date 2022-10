Landjugend Westervesede lädt zum Tanz

Die Landjugend Westervesede hält die dörflichen Traditionen aufrecht - dazu gehört auch das Volkstanzturnier. © Privat

Die Landjugend Westervesede lädt zum Tanzturnier mit anschließender Party. Volkstanz und Walzer in Trachten stehen auf dem Programm.

Westervesede – Während am Rand des großen Raumes im Dorfgemeinschaftshaus Westervesede die erste Fuhre Trachten bereitliegt, nehmen sich die jungen Dorfbewohner in einem großen Kreis an die Hand und wärmen sich beim Gruppentanz auf. Der regelmäßige Mittwochstreff der Landjugend Westervesede stand diese Woche unter ganz besonderen Vorzeichen. Denn das ganze Dorf freut sich auf Samstag, wenn die Landjugend das traditionelle Volkstanz- und Walzerpokalturnier austrägt – aus Platzgründen im Dorfgemeinschaftshaus von Westerholt.

Damit die eingeladenen Dorfjugenden aus Breddorf, Hepstedt und Grasberg sich auf einen reibungslosen Ablauf freuen können, müssen die Westerveseder noch die finalen Planungen besprechen und die letzten Schichten verteilen. Außerdem steht auch noch das Einüben des sogenannten Maßstabtanzes an. Acht Jugendliche aus Westervesede führen diesen zu Beginn des Turniers auf, damit sich die vier Tanzrichter auf einen gemeinsamen Maßstab verständigen können. Am Turnier selbst nehmen die Westerveseder dann nicht mehr teil – im Hintergrund muss einfach zu viel organisiert werden.

Allein um den Wettbewerb gehe es den Jugendlichen ohnehin nicht, wie Marissa Schröder von der Landjugend betont: „In erster Linie steht der Spaß im Vordergrund. Wir freuen uns über jeden, der vorbeischaut.“ Dass die Jugend so viel Spaß bei der lokalen Traditionspflege hat, entzückt auch die älteren Dorfbewohner, die dem Spektakel am Samstag natürlich beiwohnen.

„Die Senioren sind immer begeistert und freuen sich, dass es solche Veranstaltungen überhaupt noch gibt“, erzählt Schröder. Schließlich würden sie die Volkstänze noch aus ihrer eigenen Jugend kennen. Vor ein paar Jahren hat die Landjugend sogar noch mal einen nagelneuen Satz Trachten besorgt, damit die alten Bräuche auch zukünftig in neuem Glanz erstrahlen.

Marissa Schröder wärmt sich auf, um anschließend den Maßstabstanz zu üben. © Privat

Auch wenn die altertümlichen Trachten und die traditionelle Musik auf Externe wie ein kleiner Kulturschock wirken könne, ist das Pokalturnier – wie das Schützen- und Erntefest – fest im Dorfleben verankert und für die Landjugend das Normalste der Welt. Nachwuchs wird regelmäßig aus dem Pool der frisch Konfirmierten und neu Ausgebildeten rekrutiert.

Zweimal im Jahr zieht eine Fahrradkarawane durch das Dorf und sammelt alle Jugendlichen ein, die nicht ohnehin schon in die Aktivitäten der Landjugend eingebunden sind. Diese Aktivitäten erstrecken sich über das ganze Jahr und beinhalten auch das Osterfeuer oder den Laternenumzug. „Nur während der Erntezeit wird es weniger, das merkt man dann schon“, schränkt Schröder ein.

Der Tanznachmittag bietet darüber hinaus eine gute Gelegenheit, um mit den Jugendlichen aus anderen Dörfern in Kontakt zu kommen. Im Anschluss gibt es für einige Gäste sogar Einblicke in die privaten Stuben der Westerveseder: Die einen oder anderen Eltern tischen auf und versorgen die Jugendlichen mit Pizza und Pasta.

Die Sieger werden in drei verschiedenen Leistungsstufen gekürt, nachdem jede Dorfjugend mit acht Tänzern unterschiedliche Variationen an Volkstänzen aufgeführt und jeweils ein Paar sein Können im Walzer unter Beweis gestellt hat. Rund viermal im Jahr findet ein derartiger Wettbewerb an unterschiedlichen Orten statt.