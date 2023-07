Landesbischof Ralf Meister zu Besuch beim Nabu und der Scheeßeler Gemeinde

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Johanna Schröder (v.r.), Ralf Meister, Michael Blömer und Frank Heyden tauschen sich in Sachen Klimaschutz und Bestattungskultur aus. © Tausendfreund

Vielfalt auf dem Friedhof, Artenschutz und eine neue Bestattungskultur, alle diese Themen können gemeinsam erarbeitet werden. Landesbischof Ralf Meister hat sich das einmal näher angesehen.

Scheeßel – Bestattungskultur, die sich wandelt, Biodiversität, Artenvielfalt und der Schutz des Klimas – in Scheeßel entdeckt man auf dem Friedhof Leehopweg all diese Aspekte. Denn dort ist die Kirchengemeinde gemeinsam mit dem Nabu Rotenburg seit anderthalb Jahren dabei, ein ganz besonderes Projekt zum Schutz der Biodiversität und Artenvielfalt umzusetzen.

Die Ergebnisse ließ sich jetzt Landesbischof Ralf Meister vor Ort zeigen, auch wenn der ein oder andere Busch noch weiter wachsen muss. Schon jetzt ist zu sehen, dass dieser Friedhof sich ändert, wächst und zu einem neuen Ort wird.

Auch dieser See wurde im Rahmen des umfangreichen Projekts auf dem Friedhof angelegt. © -

Vier Themenfelder angelegt

„Die Anregung kam ursprünglich von Renate Trau und aus der Kirchengemeinde“, erinnert sich Johanna Schröder, Pastorin in der St.- Lucas-Kirchengemeinde Scheeßel. Auf dem Friedhof taten sich damals, eben durch die Veränderungen in der Bestattungskultur, freie Flächen auf. Diese sollten zugunsten der Natur sinnvoll gefüllt werden. Es sollten zugleich Begegnungsorte für Menschen, Tiere und Pflanzen entstehen. „Wir haben vier Flächen identifiziert, die wir abwechslungsreich, aber im Sinne von Natur- und Artenschutz, gestalten wollten“, so Schröder. Die Gemeinde kam mit dem Nabu ins Gespräch. „So sind vier Themenfelder entstanden“, erklärt Nabu-Vorsitzender Roland Meyer. Eine Steinlandschaft, ein Teich, eine Heidefläche und eine Blühfläche wurden angelegt. Die Steine wurden gespendet, sie mussten jedoch auf den Friedhof gebracht werden. An die 300 Büsche aus 19 Arten wurden gepflanzt, mehr als 540 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden geleistet – die Bilanz der Zusammenarbeit kann sich wahrlich sehen lassen. „Zusätzlich wurde das Projekt durch Öffentlichkeitsarbeit bekannt gemacht“, so Schröder weiter. Im Gemeindebrief wurde das Thema sogar als Serie aufgearbeitet, auch andere Berichte wurden verfasst. „Wir wollten anregen und animieren, damit auch andere Mitbürger wieder mehr artenreiche und heimische Sträucher anpflanzen“, ergänzt Meyer. Die Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen Helfern des Nabus und den freiwilligen Helfern aus der Kirchengemeinde sei richtig spannend gewesen. Die Kooperation sei wahrlich wertvoll gewesen, bestätigt auch Schröder die gute Zusammenarbeit. Der Friedhof sei nicht nur Friedhof, sondern ebenso Lebens- und Aufenthaltsraum. Auch mit Bänken, Wein, der noch ranken wird, und vielen weiteren kleinen Details wurde in den ganzen Monaten vieles bewegt.

„Das ist wirklich eine ganz tolle Initiative“, stellt Meister, sichtbar interessiert, fest. Seit zwei Jahren begibt sich der Landesbischof auf sogenannte Klimatouren. Er besucht Kirchenkreise und ganz verschiedene Projekte der Nachhaltigkeit, „ich komme auch oft auf Außenanlagen und eben Friedhöfe“, schildert er.

Friedhöfe als Orte besonderer Emotionalität

Letztere seien Orte mit einer besonderen Emotionalität, aber auch Orte mit besonderen Naturräumen. Die Veränderung der Begräbniskultur führe zu Freiflächen, „die man für die Biodiversität nutzen kann“, so Meister weiter. „Auch die Aufenthaltsqualität wird einfach besser“, ergänzt Meyer.

Ralf Meister (l.) und Roland Meyer im Gespräch. © Tausendfreund

Im Verlauf des Projektes gab es bereits viel positive Resonanz, aber auch kritische Stimmen wurden laut, berichten die Initiatoren weiter. Zum einen sei es eine Herausforderung gewesen, in den quadratischen und geometrischen Strukturen des Friedhofs Naturräume zu schaffen. Zum anderen habe es auch Kritik gegeben. „Wir wollten zum Beispiel die Bodenfläche zwischen den Büschen nicht harken, damit die Natur sich entfalten kann“, berichtet Meyer. Das sei aber nicht akzeptiert worden, „zu unordentlich,“ bestätigt Schröder die Konflikte.

Nicht nur ehrenamtliche Arbeit, auch Geld ist in die Umsetzung der gesamten Idee geflossen. So hat die Bingo-Umweltstiftung 12 000 Euro zur Verfügung gestellt. Der Nabu hat das Projekt mit 2 000 Euro gefördert, die Sparkasse hat 1 500 Euro gegeben und der Eigenanteil der Kirche lag bei 8 500 Euro aus Mitteln des freiwilligen Kirchenbeitrags.

Die angelegten Kleinode wachsen noch. Ein Besuch vor Ort lohnt sich jedoch definitiv. Informativ sind auch die zahlreichen Tafeln, die die Umgestaltung der Flächen am Leehopweg erklären.