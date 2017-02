„Lamm-Leasing“ soll aus Not retten

Westerholz - Von Cathleen Jürges. Es ist etwa drei Monate her, als Holger und Nicole Benning lautstark um Hilfe baten – online. Ihre Crowdfunding-Aktion, die ihren Schäferei-Betrieb retten sollte, brachte 8. 000 Euro. Immerhin, aber leider nicht genug. Bennings müssen nun mit einem finanziellen Engpass rechnen. Und werden kreativ.

Liebevoll streichelt Nicole Benning ihren beiden Herdenschutzhunden Ayla und Emmo über den Kopf. Jeden Tag leisten die großen Tiere ihre verantwortungsvolle Arbeit: der Schafherde Schutz bieten vor Angreifern wie dem Wolf. Es ist ein weitläufiges Areal, das vor Idylle nur so strotzt. Schafe und Hunde leben wie eine Familie zusammen. Zwischen den Tieren lässt sich schnell die Zeit vergessen. Doch Nicole Benning läuft die Zeit eher davon, als dass sie sie vergessen kann.

Erst vergangenes Jahr wurden ihr die finanziellen Mittel für eine Fläche in Westeresch gestrichen. Und die landwirtschaftlichen Behörden sowie das Land Niedersachsen stellen sich quer, wenn es um finanzielle Unterstützung in der Naturschutz- und Landschaftspflege geht. Die Agrarsubventionen sind so gut wie unerreichbar für die Schäferei Wümmeniederung.

Dabei ist der Betrieb dringend auf Gelder angewiesen, um die Flächen im Dreieck Scheeßel,Tostedt, Schneverdingen zu bewirtschaften. „Es gibt unzählige Richtlinien, die wir befolgen müssen, bevor es Subventionen gibt. Uns wurde die Fläche aberkannt, mit der Begründung, es würden ja keine Schafe darauf laufen, die den Wildwuchs durch Flugsamen verhindern könnten. Dabei war das Quatsch, die Schafe waren zu der Jahreszeit im Stall. Aber die Trittspuren waren eindeutig zu sehen. Ich habe Widerspruch beim Landwirtschaftsministerium eingelegt. Die meinten, die zuständige Behörde würde ihre Arbeit schon korrekt machen.“

Ständig müssen die Bennings neue Auflagen erfüllen. „Es ist krank, dass wir als Landwirte keine Planungssicherheit haben. Jetzt haben wir uns gerade auf aktuelle Landesregierung eingestellt. Aber nächstes Jahr kann auch alles wieder umgeworfen werden und dann gibt es wieder eine neue Agrarreform“, so Nicole Benning. Und in der Zwischenzeit müssen sie und ihr Mann selbst für alle Arbeitskosten aufkommen.

35 .000 Euro sind notwendig

Die Crowdfunding-Aktion, die sei beide im November 2016 gestartet hatten, brachte immerhin bisher etwa 8. 000 Euro ein. Das Ziel liegt aber deutlich höher: 35. 000 Euro wären nötig gewesen, um eine finanzielle Not abzuwenden. Ende dieses Monats läuft die Crowdfunding-Aktion aus. „Man hätte sie auch bis Mitte des Jahres laufen lassen können, aber das ist zu aufwendig. Ich habe gemerkt, dass die Leute in der schnelllebigen Zeit auch schnell vergessen. Man müsste es ihnen immer wieder unter die Nase reiben“, erzählt die 47-Jährige.

Zu Anfang habe das Crowdfunding eine Welle losgetreten und ihr sei viel Manpower und viele Futterspenden angeboten worden. „Aber die Unterstützung ebbte auch schnell wieder ab“, sagt die Hobby-Schäferin. Trotzdem wolle sie nicht unfair sein. Sie sei den Menschen, die gespendet haben, zutiefst dankbar.

Benning will sich aber auch gar nicht erst von Spendengeldern abhängig machen. Eigene Maßnahmen seien erforderlich, sagt sie. Und dafür hat sie zum Glück auch Ideen. Das sogenannte „Lamm-Leasing“ soll das finanzielle Loch stopfen. Die Schafherde, die aktuell aus 500 Tieren besteht, müsse vergrößert werden, um Schlachttiere produzieren zu können.

Und hier kommt die Idee des „Lamm-Leasing“ ins Spiel. Eigentlich stecke dahinter die Idee einer Patenschaft, so Benning, aber das dürfe die Schäferei nicht anbieten, weil sie kein Verein ist. „Jeder, der ein Lamm „für sich“ haben möchte, zahlt dann monatlich einen Betrag von beispielsweise 20 Euro. Egal, ob man sich tatsächlich Lammfleisch zu Ostern wünscht oder das Tier am Ende behalten möchte. Wenn das Lamm ausgereift, aber zu niedlich zum Schlachten ist und der „Besitzer“ es lieber leben lassen möchte, geht das natürlich auch. Das wäre dann eine Art Patenschaft für das Lamm.

Für das „Lamm-Leasing“ solle in Zukunft auch eine Internetseite entstehen: mein-lamm.de. Bis dahin versucht Nicole Benning den finanziellen Engpass so gut wie möglich auf andere Weise zu bewältigen. Ein Dispositionskredit und gebliebene Subventionen können noch ein wenig aushelfen. Außerdem wurde Nicole Benning für dieses Jahr schon für drei Wochenenden gebucht, bei denen sie die Schulung für Wolfsbotschafter übernimmt. Und dann sei da noch der Nabu, mit dem sie eine kontinuierliche Zusammenarbeit anstrebt. Bezahlte Beweidungsaufträge sollen ebenfalls über die Runden helfen. Aber letztlich bleibt noch sehr, sehr viel eigene Arbeit zu leisten, um der Schäferei wieder ein finanziell sicheres Standbein zu geben.