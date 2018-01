Eekenkring begeistert mit Komödie „Steenriek oder wunschlos glücklich?“

Lacher am laufenden Band

+ © hu Friedhelm Griebel (Ralf Preuß) wünscht sich nichts mehr, als dass seine Frau Jutta (Heike Riepshoff) einmal den Mund hält. © hu

Westerholz - Von Hannes Ujen. So mancher Ehemann wird sich schon mal gewünscht haben, dass seine bessere Hälfte endlich den Sabbel hält. Friedhelm Griebels Wunsch geht in Erfüllung, und seiner Jutta bleibt die Stimme gleich ganz weg. So zumindest im Theaterstück „Steenriek oder wunschlos glücklich“, mit dem der Westerholter Eekenkring am Wochenende für eine Menge Amüsement bei den Zuschauern aller Generationen sorgte.