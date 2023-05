Künstlerinnen zeigen in „Natur sehen sein“ im Scheeßeler Kunstgewerbehaus

Von: Ulla Heyne

Elke Prieß (v.l.) , Ulrike Brockmann und Sabine Schellhorn sind drei der fünf Künstlerinnen, die die Ausstellung „Natur sehen sein“ im Meyerhof bestreiten. © Heyne

Insgesamt fünf Künstlerinnen zeigen in der Ausstellung „Natur sehen sein“ ihre Werke. Dabei geht es um die Kunst der Reduktion. Zu bewundern ist diese im Scheeßeler Kunstgewerbehaus, die Vernissage zu „Natur sehen sein“ startet am Freitag, 12. Mai, um 18.30 Uhr, die Ausstellung ist bis zum 18. Juni zu sehen.

Scheeßel – Über den Boden im Scheeßeler Kunstgewerbehaus ergießt sich ein Strom aus weißen Kunststoff-Steckplättchen, der sich verzweigt und im Nichts der Fliesen mündet. „Das ist die Swine, der Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen“, erklärt Sabine Schellhorn, die die Plastik „Delta Swine“ nach dem Vorbild von Satellitenbildern kreiert hat. Mit ihren „haptischen Zeichnungen“, wie sie die Boden-Installation aus „analogen Pixeln“ nennt, ist sie eine von fünf Künstlerinnen, die ihre Werke ab Freitag in der Sammelausstellung „Natur sehen sein“ zeigen.

Elke Prieß und Ulrike Brockmann kuratieren die Ausstellung

Das Verhältnis zur Natur, die eigenen Standpunkte, Ansätze, aber auch Materialien und Stilistiken zu zeigen – das war der Ausgangspunkt für Elke Prieß, im Heimathaus keine Unbekannte, und Ulrike Brockmann, diese Exposition auf Wunsch von Kunstgewerbehaus-Leiterin Birgit Ricke zum Thema Natur zu kuratieren und ganz unterschiedliche Künstlerinnen dazu zu holen. „Wir haben nicht explizit nach Frauen gesucht“, erklärt Prieß. „Das ergibt sich eher aus den Netzwerken“, gezählt habe einzig die Qualität.

Auf den ersten Blick bordet der Raum auf dem Meyerhof nicht gerade über – Minimalismus ist Trumpf. Wie facettenreich, vielfältig und spannend sich die Positionen ausnehmen, zeigt sich, wenn man sich auf die Werke einlässt. Dazu braucht es bei Ute Seiferts Videoinstallation einiges an Zeit – so lange nämlich, bis der gefilmte Wassertropfen so schwer geworden ist, dass er hinabtropft. Das Wachsen, Blühen und Vergehen, für sie symbolisiert es die Lebensprozesse aller Wesen. Ihre filigranen, abstrakten und fast sinnlichen Buntstiftzeichnungen an der gegenüberliegenden Wand entziehen sich der Deutung. Tropfen, Blüten, Licht? Das alles ist allenfalls erahnbar und bietet in seiner Diffusität viel Interpretationsspielraum. Brockenmann haben diese Werke angesprochen, „weil ihre Kunst die Stärkung der Empfindungsebene darstellt“.

Reduktion ist auch bei ihr selbst Thema, allerdings weniger in puncto Farben als Formen. Bei ihren Werken lässt sich die Malerin von den Farben und der Häufigkeit ihres Auftretens leiten. Was aber, wenn man deren Anteile nicht subjektiv, sondern objektiv auf die Leinwand bringt? Möglich wurde das durch ein Computerprogramm, das ihr Bruder, seines Zeichens theoretischer Physiker, für sie schrieb. „Wir haben in unseren Gesprächen oft festgestellt, dass wir beide ganz ähnliche Ansätze haben, Projekte anzugehen“, so die ehemalige Leiterin des Deutschen Pferdemuseums in Verden. Das Programm setzt die Farben gescannter Fotos in Farbbalken um. Die beiden rund 30 Zentimeter hohen und drei Meter breiten, bunten Balken sind das Ergebnis von je 100 so bearbeiteter eigener Bilder von Wiese und Wald. Die freie Wand schräg gegenüber ist für das Ergebnis einer Mitmachaktion reserviert, in deren Rahmen die von Besuchern eingereichten Fotos einem ähnlichen Prozess „sortierten Sehens“ unterzogen werden.

Natur ist die Vorlage

Auch Elke Prieß setzt sich in ihren ornamentalen Experimenten mit Natur jenseits ihrer Gegenständlichkeit auseinander. Die Bilder eines auf dem Flohmarkt gefundenen Fotobandes des polnischen Naturfotografen Lech Wilczek bilden die Grundlage für ihre im Hochdruckverfahren mit eigens angefertigten Rollen aufgebrachten Muster. Dabei greift sie ebenso die Farben der Fotos auf wie die dort vorkommenden Muster: „Natur ist die Vorlage für alle Kunst, alle Formen und Muster lassen sich in der Natur finden.“ So finden sich in ihren Drucken Unregelmäßigkeiten, das Organische und Fließende der Natur.

Die wohl ungewöhnlichste und originellste Interpretation des Themas liefert Claudia Christoffel: Ihre Installation mit dem Titel „Beware of the Plant“– auch als Warnschild vor der ausgestellten Zimmerpflanze aufgestellt, könnte sich besonders bei Schulklassen zum Besucherliebling entwickeln. Zwar handelt es sich um eine Friedenslilie, doch die ist eher auf Krawall aus: Wer sich ihr nähert, wird auf Englisch beschimpft und dazu angehalten, seine Einstellung gegenüber der Natur zu überdenken.

Ein weiteres Novum: Das Begleitprogramm nimmt sich dank einer Förderung durch die EWE-Stiftung so umfangreich aus wie noch nie. In gleich mehreren Workshops bringen zwei der Künstlerinnen Schulklassen, Kindern des Flüchtlingscamps und den Teilnehmern eines offenen Termins für Erwachsene einzelne Aspekte ihres Schaffens praktisch näher. Darüber hinaus ist am 4. Juni eine Performance mit Gedichten und Videos von Christiane Ahlers zu ihrem Zyklus „Sprechen mitten im Blau“ zu erleben.

Die Vernissage zu „Natur sehen sein“ startet am Freitag, 12. Mai, um 18.30 Uhr im Kunstgewerbehaus. Die Ausstellung geht bis zum 18. Juni.