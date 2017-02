Kritik an hohem Verwaltungsaufwand

Westeresch - Nach dem passenden Bild muss Uwe Rautenberg nicht lange suchen. „Es brennt bei den Feuerwehren im Landkreis“, sagte der Ortsbrandmeister während der Hauptversammlung der Westerescher Brandschützer mit ernster Miene. Auch wenn dies nicht wörtlich zu nehmen ist – schließlich genießen die Wehren in allen Teilen der Bevölkerung einen zu Recht hervorragenden Ruf. Doch die Stimmung bei vielen Ortsbrandmeistern sei in Betracht immer umfangreicherer und zeitfressender Verwaltungsarbeit, die ihnen auferlegt werde, mies. „Wer will und kann das in Zukunft noch ableisten? Warum ist das im Landkreis Rotenburg so, wenn es in anderen Landkreisen auch anders geht?“, fragte sich Rautenberg vor den Versammelten. Fragen, denen sich seinen Worten nach die Führungskräfte „endlich einmal stellen sollten“. Die Dienstherren, befand er, sollten sich jedenfalls darüber im Klaren sein, dass die Ortsbrandmeister das Amt nur als Ehrenamt freiwillig und nicht in Vollzeit ausführen.

Und sonst noch so: Zu einem Brandeinsatz und zwei Hilfeleistungen waren die Kameraden im vergangenen Jahr ausgerückt. Für Einsätze und Übungen, Überwachung und Pflege von Feuerlöscheinrichtungen, Grundstücks- und Gebäudepflege, Fahrzeug und Gerät, Unterricht, Lehrgänge, Sitzungen und Dienstversammlungen leisteten die Blauröcke insgesamt 2 168 Dienststunden. Das entspricht pro Wehrmitglied 65,7 Stunden. 33 Aktive mit einem Durchschnittsalter von 42,5 Jahren stützen die Ortswehr. Neu hinzu kamen Jan Philip Baden und Steffen Klee. Vier Kameraden wurden zum Jahresende abgemeldet, 15 Kameraden befinden sich in der Altersabteilung und vier Jugendliche sind in der Jugendwehr Hetzwege tätig.

Mit der Ehrennadel für 25 Jahre Dienst im Feuerlöschwesen wurde Heiko Tietjen ausgezeichnet. Ernst Volkmer wechselte nach 44 Jahren als aktiver Feuerwehrmann in die Altersabteilung und wurde zum Ehrenmitglied der Gemeinde Scheeßel, Ortsfeuerwehr Westeresch, ernannt. „Du hast dich stets pflichtbewusst als Gruppenführer und Kamerad für unsere Wehr eingesetzt“, verkündete Rautenberg, „und hast auch heute immer noch ein offenes Ohr für die Belange der Feuerwehr.“ Zum Feuerwehrmann befördert wurde Jan Phillip Baden.

Als Gäste konnte Rautenberg neben Gemeindebrandmeister Dieter Apel auch Westereschs Ortsbürgermeister Ernst Behrens sowie Günter Bassen, den Vorsitzenden des Feuerwehrausschusses, begrüßen. - hu