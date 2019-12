Kreuzungsausbau kann wie geplant kommen

Landesstraßenbauamt gibt Projekt frei

+ 2021 soll der Kreuzungsbereich ausgebaut werden.

Scheeßel – Beides hängt miteinander zusammen – und genau das ist die Krux bei der ganzen Sache: Die Gemeindeverwaltung möchte in ihrem erschlossenen Baugebiet „HeLa“ lieber heute als morgen in die Grundstücksvermarktung einsteigen, kann es aber nicht, da zunächst der Kreuzungsbereich L 130-Fuhrenkamp-Vareler Weg ausgebaut werden muss. Dass diese Voraussetzung zwingend zu erfüllen sei, darauf habe das Landesamt für Straßenbau und Verkehr jedenfalls in einem neuerlich geführten Gespräch mit der Behörde gepocht, verkündete Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.