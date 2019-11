So geht die Sanierung und Erweiterung des Scheeßeler Rathauses voran

Scheeßel - Der Kirchturm hat Konkurrenz bekommen. Zumindest in der Höhe kann der imposante Baukran, der seit einigen Tagen am Rathaus steht und der Außenfassade Betonblock für Betonblock ihr altes Antlitz nimmt, St. Lucas nebenan das Wasser reichen. Ja, es geht voran auf der Mitte August eingerichteten Baustelle am Untervogtplatz – innen wie außen. Für die von der Gemeinde aufgrund von Differenzen unlängst gefeuerte Outdoor-Abrissfirma ist inzwischen Ersatz da: Beco aus Scheeßel soll es nun richten. „Die haben uns zugesagt, jetzt richtig Gas zu geben“, meint Stefan Behrens von der Verwaltungsspitze. Anstatt die massiven Vorhang-Elemente geräuschvoll und recht umständlich stückchenweise mit Kleingerät abzutragen (wie es noch vor der Zwangspause der Fall war), nimmt sich nun also ein Kran dieser Aufgabe an.

Der wird sich in den nächsten Tagen vor allem dem Obergeschoss widmen. Ist ja auch einfacher so: Löcher per Kernbohrung rein, die Öffnungen mit Befestigungsbügeln und Schrauben versehen, noch Schlaufen drangehängt – und schon lassen sich die Elemente, die wohl Anfang der 1970er-Jahre tatsächlich einmal chic gewesen sein mussten, in einem Stück vom Gebäude wegtragen. Zuvor, so Behrens, müssten aber noch die vielen Knubbel, an denen die Vorhangfassade eingehängt waren und die seinerzeit beim Neubau mit der Betonhülle fest vergossen worden sind, herausschneiden. „Das haben wir so nicht erwartet.“

Derweil ist im Inneren von dem, was hier einmal war, nicht mehr viel übrig geblieben. Binnen drei Monaten haben die „Abreisser“ auf den zwei Etagen ganze Arbeit geleistet. Wo früher Verwaltungsangestellte, Bürger und Politiker ein und aus gingen, gleicht gegenwärtig einem kargen Parkhaus. Elektrik, Datenleitungen, Beleuchtung, Zwischenwände – alles ist weg. Bis auf die Betonstützen natürlich. Und den erst vor acht Jahren eingebauten Fahrstuhl. Der ist – Verhüllungskünstler Christo lässt grüßen – sicher vor Staub und Schmutz in Plastik eingepackt.

Auch oben im ehemaligen großen Sitzungssaal stehen die Zeichen auf Veränderung. Größer soll der Raum werden – und heller. „Dort werden nämlich noch weitere Fenster eingebaut“, sagt Behrens. In Kürze würden für das gesamte Gebäude die Fenster ausgemessen, damit diese in die Produktion gehen können. Im Februar oder März sollen sie eingebaut werden.

So also sieht ein entkerntes Rathaus aus, das für 2,4 Millionen Euro von Grund auf (energetisch) saniert und erweitert werden soll. Irgendwie imposant das Ganze. Findet auch Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU): „Laut Bauzeitenplan wird im Januar der Nullpunkt erreicht, dann werden die Rückbauarbeiten fertiggestellt sein.“ Erst danach, sagt sie, „werden wir baulich wieder nach vorne kommen, sodass es auch wieder was Neues zu sehen gibt.“

Ganz ohne Überraschungen sei auch die Entkernung nicht abgelaufen, ergänzt Behrens, seien in den vergangenen Wochen doch einige Baumängel zutage gekommen. Wie die Originaldecke aus den Siebzigern, die hier und da direkt unter den Beton geklebt worden war. Oder wie sogenannte Kältebrücken, also Bereiche an Wänden, über die Wärme verloren geht. Die hätten sich laut dem Verwaltungsmann als Löcher entpuppt, die im Zuge der damaligen Installation der ganzen Leitungskanäle, die reihum durch die Büros führten, nie geschlossen worden seien. Behrens: „Das konnte man vorher in der Form nicht sehen und soll natürlich jetzt behoben werden.“ Und dies nicht nur aus Gründen der Energieeffizienz, sondern auch, um tierischem Besuch in Zukunft einen Riegel vorzuschieben. „Jahrzehntelang hat es bei uns in den Kabelkanälen Mäuse gegeben“, berichtet er. „Manchmal ist auch eine rausgekommen und hat sich an den Keksen der Mitarbeiter vergriffen.“ Immerhin: Mit Fallen habe sich das Problem verlässlich noch in den Griff bekommen lassen.

Platz genug böte das Rathaus in diesen Tagen und Wochen reichlich – zum Beispiel als Austragungsort für Konzerte. Entsprechende Anfragen habe es tatsächlich schon gegeben, erzählt Behrens. „Idee war es aus dem Kollegenkreis auch schon, ob wir hier nicht noch eine Abrissfete machen.“ Auch das Rathaus als Silvester-Location sei vorstellbar, so sein nicht ganz ernst gemeinter Kommentar. „Ganz viel kaputt machen kann man ja gerade nicht.“