Kollektives Schmettern wie unter der Dusche

Westeresch – Einmal „La Paloma“ heulen, „Mamma Mia“ grölen oder „Shape of You“ schmettern? Das geht nicht nur unter der Dusche, sondern mit vielen Gleichgesinnten mit professioneller musikalischer Begleitung. Der Trend, den die Organisatoren vom „W‘escher Kult“ am 14. September ab 19.30 Uhr nach Westeresch holen, heißt „Rudelsingen“.

Für eine Überraschung gut waren die Planer von bisher drei Veranstaltungen ja immer schon – neben dem schrägen Duo „Emmi & Willnowski“ holten sie Puppenspieler „Tricky Nikki“ auf die Bühne. Warum jetzt das gemeinsame Singen? „Silke Nagel hatte so etwas schon mal mitgemacht und war begeistert“, erzählt Heiko „Bobby“ Wahlers. Also machte man sich zu Sechst auf nach Bremen ins „Modernes“, wo mehrere Hundert „Rudelsinger“ aller Altersklassen unter Anleitung der Zeremonienmeister Simon Bröker und Felix Fleischmann live zur Gitarrenmusik die Songtexte vom Beamer anstimmten. „Da soll ich mitmachen? Das kann doch nicht wahr sein“, waren Wahlers‘ erste Gedanken – zwei Stunden später waren auch er und seine Mitstreiter völlig aus dem Häuschen. Die Idee, die beiden Hohepriester des Trends mit hohem Spaßfaktor in die Heimat zu holen, stand.

Zu dieser kultigen Premiere kommt es daher am 14. September im Westerescher Hof. Dann präsentieren die beiden Begründer des „Rudelsingens“ mit monatlich bis zu 10 000 Teilnehmern in mehr als 100 Städten in ganz Deutschland die schönsten Lieder zum Mitsingen – Schlager, Evergreens, Pop und Rock. Das Einstimmen ist ausdrücklich erwünscht, wie es in einer Pressemitteilung heißt: „Singen macht doch am meisten Spaß, wenn man laut in der Gemeinschaft mit anderen singen kann“, erklärt Bröker, der das Rudel an der Gitarre begleitet. Gemeinsam mit Fleischmann hat er ein gut zweistündiges Programm entwickelt. Ein Beamer strahlt jeweils die Liedtexte an die Leinwand, die Sänger werden mit Gitarre und Einspielungen begleitet, und die Musiker gehen mit Charme und Witz von Lied zu Lied über, von „alten Schätzchen“ und zeitlosen Gassenhauern bis zu den neuesten Radiohits.

Tickets kosten im Vorverkauf elf Euro (zwölf an der Abendkasse) und sind beim Westerescher Hof und bei der Württembergischen Versicherung Heiko Wahlers in Scheeßel erhältlich. hey