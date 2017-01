Klotzen statt Kleckern

Jeersdorf - Samstagvormittag in Jeersdorf: Aus dem Vereinshaus des SV dringt, wie seit Weihnachten jeden Samstag, Hämmern und Klopfen. Wenn die Kreissäge aussetzt, hört man aus dem Radio „Plenty of Room at the Hotel California“ tönen. Und genau darum geht es bei der Baumaßnahme, die im November auf der Generalversammlung beschlossen worden war und zu einem guten Teil in Eigenleistung erfolgen soll, auch – um mehr Platz.

Es geht um mehr Raum nicht nur für die eigenen Sparten wie Bogenschießen, die Tischtennisgruppen, die gegenwärtig auf ein örtliches Fitnessstudio ausweichen müssen, oder die Tanzmäuse, derzeit in einer Schulaula mit nur bedingt geeignetem Boden unterwegs, sondern auch für die rund 120 Mitglieder vom Jeersdorfer Schützenverein, die mit fünf Schießbahnen für Luftgewehr einen der drei Räume auf der insgesamt mehr als 200 Quadratmeter großen Fläche im ersten Stock des 2009 eingeweihten Vereinshauses beziehen werden.

So sind unter dem guten Dutzend Freiwilliger, die an diesem Samstag seit 10 Uhr und noch bis zum mittleren Nachmittag schrauben und werkeln, Zwischendecken und Trennwände einziehen, auch einige Schützen anzutreffen.

Ein Blick rundum lässt vermuten: Hier wurde in den vergangenen Wochen nicht gekleckert, sondern geklotzt. Decken- und wo vorgesehen Fußbodenheizung sind bereits installiert, die Fenster eingesetzt, die schrägen Dachflächen isoliert. Die meisten der Trennwände zwischen den drei Bereichen für Schützen, Bogenschützen und eine große Halle stehen. Letztere soll laut Paul Lück nicht nur für Tischtennis- und Tanztraining sowie einen Teil des Turnierbetriebs genutzt werden, sondern könnte durchaus auch eine Chance für neue Sportarten bieten: „Wir suchen immer Leute, die einen Übungsleiterschein und Lust haben, etwas Neues anzubieten – Angebote wie Babyturnen haben wir ja noch gar nicht“, so der Geschäftsführer. Er hat seine „Pflichtstunden“ längst abgeleistet, nicht nur bisher drei Mal vor Ort, sondern auch als eines der vier Mitglieder des Bauausschusses, der die Marschrichtung vorgibt. „Wir müssen halt immer gucken, welche Materialien schon da sind.“ Heute hätte eigentlich die Elektrik an der Reihe sein sollen, „aber der Fachmann war nicht vor Ort“.

Einige Gewerke werden von Betrieben aus der Umgebung übernommen: „Die tragenden Balken – das ginge in Eigenleistung natürlich nicht“, so Lück. Er schätzt die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Handwerkern: „Sie unterstützen uns nach allen Kräften!“ Auch für die eigenen Ehrenämtler ist er voll des Lobes: „Einige sind jeden Samstag da, manche sogar unter der Woche. Und andere“, er zeigt auf Olaf Gay, der eine Spanplatte zuschneidet, „helfen, obwohl sie gar keine aktiven Mitglieder sind!“

Die drei Jugendlichen, die eifrig mit anfassen, wollen vom scherzhaft eingeworfenen Begriff „Kinderarbeit“ nichts wissen: „Wir sind freiwillig hier!“, meint Tobias Waltereit, während er in dem Dachraum unter dem Giebel den breiten Besen schwingt, und die Zwillinge Anna und Sönke Gerken nicken.

Auf die Frage nach dem Fertigstellungstermin verklärt sich das Gesicht von Geschäftsführer und Tischtennis-Trainer Lück: „Vielleicht schaffen wir es ja zur Hinrunde, so dass im September die ersten Meisterschaften im Tischtennis hier laufen können.“

