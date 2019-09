Klimawandel kennt keine Grenzen

Scheeßel - Von Wieland Bonath. Vor der eigenen Haustür, bundesweit, weltweit: Das Klima, die dramatische Situation, Sorgen um die Entwicklung, Angst vor der Zukunft. Der Klimawandel ist längst zum beherrschenden Thema geworden. Auch im Landkreis Rotenburg. Der Grünen-Ortsverband Scheeßel und sein Fraktionsvorsitzender Arthur Lempert hatten am Mittwoch in den Scheeßeler Hof zu einer Podiumsdiskussion mit der Grünen-Landtagsabgeordneten Imke Byl aus Gifhorn eingeladen. Mehr als 60 Besucher, die meisten aus Scheeßel, einige aus benachbarten Gemeinden, waren zu der anderthalbstündigen Veranstaltung gekommen. Es entwickelte sich ein lebhafter Meinungsaustausch um ein brennendes Thema

Byl, mit 26 Jahren die jüngste Abgeordnete des niedersächsischen Parlaments, gehört als eine von zwölf Grünen dem Landtag seit zwei Jahren an. Sie ist Sprecherin für Umwelt und Energie, Klimaschutz und Frauen. Die junge Politikerin hat an der Lüneburger Leuphana-Universität unter anderem Umweltwissenschaften studiert.

Steigende Meeresspiegel, brennende und verdorrte, von Schädlingen befallene Wälder, Abholzungen von großen Teilen der Regenwälder, Schmelzen des Polkappeneises, wachsender Wassermangel in vielen Teilen der Erde: Der Klimawandel, in erster Linie menschengemacht, habe längst die Welt erfasst und werde inzwischen von immer weniger Hartnäckigen geleugnet, erklärte sie. Eine Besucherin dokumentierte ihre Sorgen um den Klimawandel so: Auf dem rechten Handrücken trug sie einen kleinen Aufkleber mit einem Pinguin und dem Zusatz „Climate Warrior” („Klimakrieger”). Die antarktischen Vögel sind durch das zurückweichende Eis massiv bedroht.

Veranstaltungsorganisator Oliver Tobies vom Grünen-Ortsverband, hatte einen TV-Beitrag des NDR über die Folgen des Klimawandels im norddeutschen Küstenbereich zu einer zehnminütigen „Einstimmung” zusammengeschnitten. Bilder und Kommentare, die den Besuchern des Abends einen nachhaltigen Eindruck gaben, welche Auswirkungen der steigende Meeresspiegel für Nordseeinseln, einen Teil der Städte und Gemeinden, für Menschen und Natur an der Nordseeküste haben kann. Landwirte klagten darüber, dass sie einen Teil ihrer Tiere vorzeitig zum Schlachter bringen müssen, weil das Futter nicht ausreiche.

Arthur Lempert hatte Mühe, die vielen Fragesteller zu Wort kommen zu lassen. Beim Thema Klimawandel und seinen Folgen und bei dem Inhalt des aktuellen Klimapakets der Bundesregierung gingen die kritischen Kommentare, die Gegenvorschläge und die positiven Zustimmungen nicht aus. Mit viel Detailwissen und mit manchmal etwas zu hastiger Rhetorik versuchte Byl, die Fragen zu beantworten.

Klimawandel kennt keine Grenzen. Ein Grund dafür, dass die Podiumsdiskussion von Fragen und Problemen im Zusammenhang mit dem eigenen Haus und Garten, mit lokalen, kommunalen Themen bis hin zur Landes- und Bundespolitik ging.

Die Friday-for-Future-Bewegung, initiiert von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg, bezeichnete die Gifhornerin als großartig, genau wie die Demonstrationen für ein Umlenken der Klimapolitik, an der sich inzwischen allein in Deutschland freitags etwa 1,4 Millionen Menschen beteiligen. Das Klimapaket der Bundesregierung wertete sie als nicht ausreichend. „Die von der Bundesregierung angekündigten Maßnahmen sind eine Ohrfeige” für Menschen, die den Klimaschutz auf breiter Basis anstreben“, so Byl. Die Grünen hätten jetzt einen Antrag für ein Klimaschutzgesetz eingebracht, welches Teil der Niedersächsischen Landesverfassung werden solle.

Ziel müsse es sein, betonte die Landespolitikerin, Niedersachsen bis zum Jahre 2040 klimaneutral zu gestalten. 2050, wie von der Bundesregierung avisiert, sei zu spät. Kritisch gemeint war diese Aussage von Imke Byl: „Die Große Koalition verbreitet einfach zu viele Absichtserklärungen.” Gefordert seien vielmehr Taten für den Klimaschutz.

Straßenbau, Elektromobilität, alternative Energien, das Verhalten und der Umgang der Bürger und der Industrie mit lebenswichtigen Ressourcen, ein Nachdenken über das Besteuern bestimmter Lebensgüter, das Verhalten der Agrarindustrie – all das gehörte unter anderem zu den Themen des Abends. Und dieses abschließende Versprechen von Byl: „Wenn ihr wollt, komme ich gern wieder nach Scheeßel.”