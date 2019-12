Klimaschutz ohne Manager

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Bei Neubauten und Gebäudesanierungen spielt der Klimaschutz in der Gemeinde Scheeßel bereits eine gewichtige Rolle. Nach Ansicht der Grünen-Fraktion fehlt der Gemeinde aber ein umfassendes Konzept, für das sie einen hauptamtlichen Klimaschutzmanager beantragt hat.

Eine solche Stelle wird es aber vorerst nicht geben, weil es in der jüngsten Ratssitzung zu einem Patt gekommen war. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Damit wurde die im Umweltausschuss zuvor gefasste Beschlussempfehlung, eine bei der Verwaltung angesiedelte, zunächst befristete Teilzeitstelle in den Stellenplan aufzunehmen, die Kraft, ob weiblich oder männlich, aus raumorganisatorischen Gründen aber nicht vor dem vierten Quartal einzustellen, mit 14:14 Stimmen (bei zwei Enthaltungen) wieder gekippt.

Dabei hatte die CDU-Bürgermeisterin den Grünen-Antrag – zur allgemeinen Überraschung – sogar noch goutiert. „Als ich ihn gelesen habe, war ich zuerst skeptisch“, erklärte Käthe Dittmer-Scheele in der Sitzung. „Wenn man aber ins Überlegen kommt und sieht, was beim kommunalen Klimaschutz noch mehr getan werden könnte, habe ich meine Meinung geändert.“ Das bedeute aber nicht, dass sie unkritisch sei. „Es ist einen Versuch wert, deshalb wäre die Stelle auch ganz klar befristet.“

Ein solches Argument konnte die CDU-Fraktion aber nicht überzeugen. „Im Fachausschuss war ich noch dafür“, so deren Vorsitzender Dirk Lange. Im Laufe der Haushaltsberatungen hätten sich aber noch ganz andere Aspekte ergeben, die die Gemeinde berücksichtigen müsse. Demnach stünden Projekte wie der Ausbau der Kita-Betreuung und die Erhaltung des Schmutzwasserkanalnetzes – alles gesetzliche Aufgaben, die seinen Worten nach noch eine Menge Geld verschlingen würden – einer freiwilligen Leistung, die die Einstellung eines Klimaschutzmanagers nun einmal sei, gegenüber. „Und wir wissen jetzt noch gar nicht, welche Investitionen in den kommenden Jahren von uns erwartet werden.“ Zwar wolle auch seine Fraktion sich natürlich dem Thema Klimaschutz zuwenden, „wenn es aber darum geht, ein entsprechendes Konzept zu erstellen, können wir das auch durch ein externes Büro erledigen lassen.“ Dafür müsse man im Haushalt nicht 40 000 bis 60 000 Euro zusätzliche Personalkosten einstellen, die in den nächsten Jahren fortwährend zu finanzieren seien. „Dass wir wieder in eine Verschuldungsspirale geraten, wie wir es in der Gemeinde schon einmal erlebt haben, möchten wir von der CDU jedenfalls nicht.“

Ganz so schwarzmalerisch sah die SPD/UGS-Gruppe das nicht. „Wir stellen doch noch niemanden fest ein, sondern schaffen nur die Voraussetzungen“, wandte Ratsherr Marc Ostrowski (SPD) ein. Vor dem Hintergrund, dass heute noch gar nicht abzusehen sei, welche neue Verordnungen oder Voraussetzungen rund um den Klimaschutz in Zukunft kommen werden, wäre eine Kraft, die der Verwaltung unterstützend zur Seite steht, durchaus sinnvoll. Ostrowski: „Wenn wir feststellen, dass im Laufe des Prozesses das Ganze in eine falsche Richtung geht, können wir später immer noch anders entscheiden.“

Immerhin in einem Punkt waren sich die Damen und Herren Ratspolitiker am Ende einer überaus wortreichen Debatte einig: Ein Klimaschutzkonzept für Scheeßel, mit dem sich die Gemeinde zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung bekennt, kommt – nun aber definitiv ohne Beteiligung einer entsprechenden Fachkraft in der Verwaltung.