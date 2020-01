In kleinen Schritten: Was die Bürger im Alltag aktiv für die Umwelt tun

Scheeßel - Weniger Auto fahren, seltener Fleisch essen, Strom sparen, bewusster einkaufen, Müll vermeiden: Klimaschutz fängt im Kleinen an. Aber ist das wirklich so einfach? Wir haben uns in Scheeßel auf der Straße umgehört, was die Bürger aktiv für das Klima und die Umwelt tun.

„Alles, was der Wohlstandsmensch so macht, mache ich auch“, sagt Maria Schröder (61), wenngleich sie selbst beim Einkaufen schon weitestgehend auf Plastiktüten verzichten würde. Was die Seniorin aus Scheeßel in der ganzen Klimadiskussion stört: „Die Bürger sollen sich einschränken, aber die großen Umweltsünder werden nicht belangt – das kann es doch nun wirklich nicht sein.“

Gerne würde sie das Auto öfter auch mal stehen lassen, stattdessen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. „Aber solange der Nahverkehr hier auf dem Lande nicht entsprechend attraktiv ausgebaut ist, empfinde ich es als eine Farce, dass wir ständig angehalten werden, auf das Auto zu verzichten.“

Rolf Meyer (53) ist davon überzeugt, dass jeder seinen Teil zum Klimaschutz beitragen muss. „Ich kaufe nur das, was ich wirklich brauche“, sagt der Scheeßeler. Das gelte bei Lebensmitteln ebenso wie bei Kleidung. „Lieber weniger, dafür gute Qualität“, lautet sein Motto. „Das schmeckt besser und hält länger.“

Nach Möglichkeit mit dem Rad fahren oder zu Fuß gehen – auf diese Weise möchte Ellen Fastenau (69) die Umwelt schonen. „Dadurch spart man auch eine Menge Geld und tut etwas für die eigene Gesundheit“, meint die Lauenbrückerin. In den Urlaub fliegen würde sie ohnehin nicht so oft. „Ich habe Flugangst.“ Was ihren Plastikverbrauch betrifft, halte der sich in Grenzen: „Für Obst und Gemüse nehme ich in der Regel immer meine Netze mit – nur heute habe ich die dummerweise vergessen.“ Dass in Großstädten mitunter ganze Straßen für Dieselfahrzeuge gesperrt werden sollen, wie sie erfahren habe, findet sie überhaupt nicht gut. „Ich hatte auch mal ein Dieselauto, bin dann aber auf einen Benziner umgestiegen.“

Dass sich die junge Generation auch an die eigene Nase fassen müsse, davon ist Tjarge Görke (14) überzeugt. „Wir können nicht sagen: Nur die ältere Generation ist schuld am Klimawandel. Wir müssen auch selbst etwas tun.“ In die Schule nehme er deshalb nun schon immer einen eigenen Metallbecher mit, den er wiederbenutzen würde. „Daraus trinke ich übrigens ausschließlich Leitungswasser.“

Für Thomas Wegner aus Westervesede steht fest: „Das Klimaproblem kann nur in einem weltweiten Prozess, an dem sich alle Länder beteiligen, gelöst werden.“ Was ihn mit Blick auf Deutschland wundern würde: „Es gibt einen neuen, umweltfreundlichen Biodiesel, der aber nicht genehmigt werden darf, weil die Regierung gerade am Elektroauto hängt.“ Angesichts der hohen Benzinpreise würde er schon mal unnötige Fahrten vermeiden – und gegebenenfalls aufs Fahrrad umsteigen. „Ansonsten betreibe ich ein bisschen Ressourcenschutz, indem ich Papiertüten mehrmals benutze und ganz normal den Müll trenne“, berichtet der 58-Jährige,

„Der Wille, im Alltag seinen Beitrag zu leisten, ist natürlich da, aber mit der praktischen Umsetzung hapert es doch noch“, hat Nicole Schmitt aus Visselhövede festgestellt. „Natürlich versuche aber auch ich, so weit es geht Plastik zu vermeiden.“ Das, sagt sie, fange schon im Supermarkt an, beim Abwiegen von Apfelsinen. „Die lege ich immer so auf die Waage, als dass ich sie in einen Plastikbeutel einpacken würde.“

Manuel Fritzsche (40) ist Unternehmer, er leitet einen eigenen Betrieb. „Gerade bin ich dabei, ein papierloses Büro einzuführen“, sagt der Rotenburger. Zu Hause würde er auch schon versuchen, weniger Schadstoffe zu verursachen. Was er vom Klimaschutzprogramm 2030 hält, das neben einer Vielzahl von Fördermaßnahmen und Entlastungen eben auch Vorgaben enthält? „Eine sinnvolle Sache, weil es eigentlich schon zu spät als zu früh ist – die Politik muss endlich in die Pötte kommen.“

Cord Schnellbach (32) achtet bei Zigaretten auf die fachgerechte Entsorgung. Auch bei ihm beginnt Umweltschutz bereits in den eigenen vier Wänden: „Ich versuche, Energie zu sparen, indem ich die Lichter immer ausmache. Außerdem habe ich meinen Fleischkonsum schon stark eingeschränkt.“

Auch Ode Patience (21) hat ihre Lebensweise bereits umgestellt: „Wenn ich Käse oder Wurst kaufe, nehme ich einen Behälter mit.“ Ihre Kleidung, sagt die gebürtige Nigerianerin, hole sie sich fast ausschließlich im Secondhand-Laden. „Und mit frischem Gemüse versorge ich mich aus dem eigenen Garten – nämlich ganz ohne chemische Dünge- oder Spritzmittel.“