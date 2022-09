Kleiderbügel mit Geschichte(n): Klaus-Dieter Winkelmann befasst sich mit früheren Schneidern aus Scheeßel

Von: Lars Warnecke

Die Gravuren machen den Unterschied: Klaus-Dieter Winkelmann mit den Bügeln von Schneidermeistern, die er nun gerne dem Heimatverein stiften möchte. © Warnecke

Selbst über Kleiderbügel lassen sich Geschichten erzählen - etwa solche über Schneidermeister. Davon gab es in Scheeßel früher mal eine ganze Menge.

Scheeßel – Ein Frühlingstag im Mai. Klaus-Dieter Winkelmann macht mit seinem Fahrrad vor dem DRK-Kleidershop in Scheeßel halt. Der hat gerade erst Neueröffnung gefeiert. Gesucht habe er damals gar nichts Bestimmtes, erinnert sich der 74-Jährige. Er sei einfach nur neugierig gewesen. Draußen, neben der Eingangstür, steht ein Karton. Der ist bis zum Anschlag gefüllt – mit vermeintlich lapidaren Kleiderbügeln.

„Gratis! For Free!“, liest Winkelmann. Eigentlich habe er gar nicht zugreifen wollen. Denn, sagt Winkelmann: „Bügel habe ich im Schrank genug.“ Wäre er bei genauerem Hinsehen nicht auf ein Exponat gestoßen, das sein Interesse weckt – nicht der Form wegen oder des Materials. Nein, es ist die Gravur, die ihm ins Auge fällt. „Heinrich Riebesehl“, steht dort geschrieben. Und weiter: „Feine Maßschneiderei Scheeßel“. Winkelmann ist in Goldgräberstimmung, er beginnt in der Kiste zu wühlen – und kann fünf weitere Holz-Bügel, gefertigt in den 1950er- und 1960er-Jahren, bergen. Sie alle, das zeigen die Inschriften, stammen von ortsansässigen Schneidermeistern; von Hans Klee und Kurt Meyer ebenso wie von Wilhelm Harmsen, Johann Viets sowie Georg Weseloh. Und: Sie alle fristeten lange Zeit ein eher unscheinbares Dasein – in der DRK-Kleiderkammer, der Vorgänger-Einrichtung des heutigen Secondhand-Shops am Kreuzberg. „Dabei sind das wirklich kleine historische Schätze“, findet der Senior. Schließlich sei keine der Scheeßeler Schneidereien noch aktiv. Aber: „Die Inhaber habe ich tatsächlich alle noch persönlich kennenlernen dürfen.“ Die Bügel nimmt er mit nach Hause.

Museen erweitern Horizont

Klaus-Dieter Winkelmann weiß: Museen hätten heutzutage den konzeptionellen Blick erweitert. Vom ganz Altertümlichen hin auf die jüngere Historie. „Die wollen auch Sachen aus der Nachkriegszeit.“ In das Museumsdorf Cloppenburg etwa sei vor einigen Jahren eine komplette Landdiskothek „eingezogen“, in der „De Beekscheepers“ (dessen Mitglied Winkelmann ist) und die „Original Scheeßeler Trachtengruppe letztes Jahr übrigens das Prädikat „Tracht des Jahres 2020“ verliehen bekommen haben. Auch beim Heimatverein Scheeßel, weiß er, sei man inzwischen an Exponaten, die nicht älter als 70, 80 Jahre sind, sehr interessiert. Und da kommen die Kleiderbügel, auf denen sich die früheren Schneidermeister empfehlen, wieder ins Spiel. Museumsreif, meint Winkelmann, seien die Teile allemal. „Deshalb hatte ich auch schon Kontakt mit dem ehemaligen Leiter Nils Meyer aufgenommen – der ist ja nun nach Syke gewechselt, daher werde ich mit seinem Nachfolger, wenn er seine Arbeit aufnimmt, wieder das Gespräch suchen.“

Was Meyer ihm bereits signalisiert habe: Gerne würden die Scheeßeler Brauchtumspfleger die Aufhängevorrichtungen nehmen – allerdings nicht ohne eine Geschichte dahinter. Also sei er intensiv in die Recherche eingestiegen. „Zu vier Schneidermeistern direkt aus Scheeßel habe ich auf den Friedhöfen noch deren Grabsteine mit Daten gefunden“, berichtet der Mittsiebziger. Eine Grabstelle, die von Johann Viets aus Westervesede, sei indes nicht mehr vorhanden – „er ist schon vor über 30 Jahren verstorben.“

Auf den Inhalt dieses Kartons wurde der Scheeßeler aufmerksam – sein genauerer Blick darauf sollte sich auszahlen. © -

Winkelmann trägt über die Schneider zusammen, was er in die Finger bekommt: alte Zeitungsberichte, Annoncen, Fotos. Fündig wird er vor allem im Nachlass seiner Mutter. Die, sagt er, habe zeit ihres Lebens sehr viel aufbewahrt. „Das Wichtigste habe ich nach ihrem Tod vor zehn Jahren an mich genommen.“ Dazu zählten unter anderem auch antike Haushaltsgeräte, Spielzeug, Bücher und ein Radio. Aus alten Adressbüchern (ab 1959) habe er zu allen Meistern auch noch deren ehemalige Wohnsitze im Beeke-Ort ausfindig machen können. Warum diese Akribie? Der Scheeßeler klärt auf: „Das kommt durch meinen früheren Beruf bei der Sparkasse – da war es üblich, wenn man etwa Berichte schrieb, dass diese auch schwarz auf weiß belegt sein mussten.“

Mappe mit mehr als 20 Seiten

Im Ergebnis liegt dem Heimatverein nun eine Mappe in digitaler Form vor. Mehr als 20 Seiten umfasst der reich bebilderte Streifzug durch die örtliche Schneider-Historie. Abgeebbt sei die Zeit der inhabergeführten Geschäfte schon in den 1960er-Jahren, berichtet Winkelmann. Damals seien Textilien mehr und mehr maschinell und nicht mehr per Hand hergestellt worden. „Das war für die Kunden dann ja auch preisgünstiger.“

Es sind nicht nur die gut behüteten Bügel, die der Scheeßeler gerne dem Museum stiften möchte. „Irgendwann will ich auch mal mein volles Archiv leeren“, sagt er. Und natürlich, ganz der frühere Sparkassen-Mann eben, ist auch dessen Inhalt sorgsam in Listen mit illustren Belegen vermerkt.