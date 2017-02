Klares Zeichen gegen den Hundedreck

Westervesede - Von Cathleen Jürges. Jeder Grundstückbesitzer kennt die kleinen Verbotsschildchen am Gartenrand: Ein Hund beim Verrichten seines Geschäfts – durchgestrichen: „Hier bitte nicht!“ Manchmal reicht ein Verbotsschild aber nicht aus. Die Westervesederin Doris Heitmann hatte nun eine etwas ausgefallenere Idee, um die Hundebesitzer daran zu erinnern, dass ihr eigenes Grundstück keine Hundetoilette ist.

Erstmal schnüffeln. Dann entscheiden: Ja, dieser Ort ist das perfekte Plätzchen, hier lass ich meinen Haufen – denkt sich der Vierbeiner. Ob da nun ein „Hier bitte nicht!“-Schild steht, interessiert den Hund herzlich wenig. Er denkt sich buchstäblich: „Scheiß‘ drauf“. Und im nächsten Moment ist der Rasen übersät von Hundehaufen. Im schlimmsten Fall denkt der Besitzer genauso, zieht an der Leine und geht pfeifend davon. Das Nachsehen haben dann die Grundstückseigentümer.

Ganz besonders von dieser Problematik betroffen ist Doris Heitmann. Sie steckt wortwörtlich „in der Scheiße“. Ihr Grundstück – und damit verbunden ein breites Stück Rasenfläche – liegt genau an der Straße zum Sportplatz. „Der Weg zum Sportplatz ist beliebt“, sagt die Westervesederin, „es ist aber so, dass wir da auch mähen. Und im letzten Jahr ist meinem Sohn im wahrsten Sinne des Wortes die Scheiße um die Ohren geflogen. Das ist einfach ekelig. Wir konnten die Klamotten danach wegwerfen.“

So etwas erfordert natürlich Maßnahmen: Heitmann bastelte eigene kleine Warnschildchen, mit der Aufschrift: „Bitte die Scheiße entfernen“ – und steckte die Metallpfähle überall dorthin, wo bereits eine Tretmine lag. 15 Stück an der Zahl. So wollte sie darauf aufmerksam machen, dass die Rasenfläche immer noch zu ihrem Privatbesitz gehört und ein schlechtes Gewissen bei den Hundebesitzern erzeugen – denn schön sieht es wirklich nicht aus. „Es scherte sich keiner darum. Und dann hab ich eines Tages wieder einen Riesenhaufen vor meinen Füßen gesehen. Da habe ich gedacht: Jetzt reicht’s langsam“, so Heitmann.

Seit mehr als drei Wochen flattern die selbstgebastelten Schilder vor sich hin. Heitmann ist allerdings nicht die Einzige, die mit den Hundehinterlassenschaften zu kämpfen hat. Ein Vorbild könnte da ein paar Dörfer weiter die Gemeinde Fintel sein. Denn dort haben sich ebenfalls viele Grundstücksbesitzer über die Tretminen der Vierbeiner aufgeregt. Eine Bürgerin hatte dafür gesorgt, dass 2010 zwei Hundetoiletten angeschafft wurden. „Die wurden zu Anfang auch gut angenommen“, so Gabriele Schnellrieder von der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen. „Doch die Entsorgung wurde tatsächlich zum Problem. Viele haben die Hundebeutel dann einfach in Nachbars Garten geworfen. So etwas ist eine Unverschämtheit!“ Seit 2016 sind zwei weitere Hundetoiletten in Fintel dazugekommen. Das Problem liege darin, so Schnellrieder, dass sich die Bürger gegenseitig nicht ermahnen würden. „Die Hundebeutel liegen sogar kostenfrei in der Gemeinde aus und es ist nun wirklich kein Problem, zum nächsten Abfalleimer zu laufen. Da müssen die Bürger sich dann aber auch mal gegenseitig drauf hinweisen.“

Vielleicht ist Doris Heitmanns Vorgehensweise in der Hinsicht dann doch eine einfache und sehr effiziente Lösung. Schließlich hat sie bereits positive Rückmeldungen bekommen: „Ich habe schon Anrufe von Hundebesitzern erhalten, die sich angesprochen gefühlt haben, die ich aber gar nicht unbedingt meinte. Die waren echt erstaunt, weil sie die Menge nie so wahrgenommen haben. Aber wenn man mal darauf achtet, hat sich echt schon viel Hundekot da angesammelt.“ Sie selbst will nun gar nicht als Hundehasserin missverstanden werden – schließlich hatte sie selbst mal einen Hund. „Es wäre einfach schön, wenn die Hundehalter einfach ein Stück weiter um die Kurve gehen. Dann stört es niemanden mehr.“

Die Schilder erfüllen bis dato ihren Zweck. Sie sollen nun noch bis zum Frühling stecken bleiben – bis zum nächsten Rasenmähen, in der Hoffnung, dass auf Heitmanns Hof die Kacke dann bald nicht mehr am Dampfen ist.