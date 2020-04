Ein klares Bekenntnis zum Platt

Ostervesede montiert niederdeutsche Ortsschilder an seine Ortseingänge

+ Ortstermin an der Lünzener Straße in Ostervees: Gemeindevertreter Stefan Behrens (l.) und Ortsbürgermeister Andreas von Fintel präsentieren eine der neuen Tafeln.

Ostervesede – Was ist in Ostervesede denn los? Sollte die 700-Einwohner-Ortschaft etwa nicht mehr zur Gemeinde gehören? Hat das Dorf den Veeser Exit vollzogen? Ein genauerer Blick auf die gelben Ortsschilder könnte dies durchaus vermuten lassen. Schließlich fehlt dort der Hinweis „Gemeinde Scheeßel“ unter dem Ortsnamen, wie es sonst Usus ist, neuerdings gänzlich. Stattdessen findet sich an gleicher Stelle nunmehr ein „Ostervees“. Was es mit den neun Buchstaben auf sich hat? Stefan Behrens, allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin, klärt auf: „Mehr darf auf so einer Tafel halt nicht draufstehen – das und in welcher Größe die Schrift abgebildet werden kann, ist nämlich amtlich exakt vorgegeben.“ Immerhin: Dass Ostervesede beziehungsweise Ostervees weiterhin im Landkreis Rotenburg liegt, lässt sich von den vier neuen Schildern, die die Ortseingänge markieren, von den passierenden Verkehrsteilnehmern nach wie vor noch ablesen. Wat mutt, dat mutt, secht de Plattdütschsnaker.