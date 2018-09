Kinderkirchentage ein voller Erfolg

Rund 60 Grundschüler nehmen teil / Entdeckungen rund um das Thema Licht

+ Diakonin Sabine Gerken (Mitte) präsentiert mit den Kindern die fast fertigen selbst gebastelten Leuchttürme. - Fotos: Detlefsen

Scheeßel - Gemeinsame Spiele, selbst gebastelte Laternen und lachende Gesichter soweit das Auge reicht: Die Kinderkirchentage haben am Wochenende zahlreiche Kinder in die Grundschule Scheeßel gelockt. Seit 2004 findet rund alle zwei Jahre diese Aktion statt, bei der Mädchen und Jungen im Grundschulalter aus Scheeßel und Lauenbrück in den Genuss eines buntes Programms aus Singen, Spielen und Basteln kommen. „Der Tag soll den Kindern vor allem Spaß machen und ihnen helfen, die Bibelgeschichten rund um Jesus besser zu verstehen“, erklärt Diakonin Sabine Gerken. Sie sollten schon im frühen Alter lernen, etwas Positives mit der Kirche zu verbinden.