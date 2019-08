Das Kind hat einen Namen: Aus Kita Fuhrenkamp wird Kita Waldmäuse

Rat beschließt Änderung

+ © Warnecke Die Anfang April in Betrieb gegangene Kita Fuhrenkamp heißt nun ganz offiziell „Waldmäuse“. © Warnecke

Scheeßel - Wie soll sie denn nun heißen, die bisweilen noch namenlose Kita am Fuhrenkamp? Um diese Frage entbrannte im Rat, der am Donnerstagabend in der Beekeschule tagte, eine recht lebhafte Diskussion. Zwei Vorschläge, unterbreitet von der Einrichtungsleitung in Absprache mit der Elternschaft, lagen den Politikern auf dem Tisch: „Wümmewichtel“ oder „Waldmäuse“. Nur fließt die Wümme eben nicht nur durch Scheeßel, sondern auch durch Rotenburg, wo eine Kindertagespflegestelle schon ersteren Namen trägt. Und genau damit und mit der Tatsache, dass der Begriff „Waldmäuse“ nicht wirklich zum waldlosen Umfeld der Kita passt, hatte die Gruppe SPD/UGS so ihre Bauschmerzen. „Weil wir aber nicht gegen die eingereichten Vorschläge entscheiden wollen, haben wir eine Kombination aus beidem vorgeschlagen – und zwar die ,Wümmemäuse‘“, kam Ratsfrau Angelika Dorsch (SPD) auf die vorab stattgefundene Sitzung des Verwaltungsausschusses zu sprechen, in der das Namenskonstrukt ebenfalls schon diskutiert worden war – allerdings ohne eine politische Mehrheit zu finden.