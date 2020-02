Wo keiner wirklich toben will

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Die kleine Milou hat ein großes Problem. Gerne würde die Zweijährige hoch hinaus, indem sie über eine hölzerne Rampe den Spielturm erklimmt. Doch ohne die Hilfe ihrer Mutter will es ihr einfach nicht gelingen. Das gespannte Kletterseil, an dem sich die Lütte hochziehen könnte, ist für ihre Größe schlichtweg zu weit weg. Dafür müsste es zu ihren Füßen schon noch eine unterste Stufe geben – die aber fehlt. „Mamaaaa, hilf mir!“, ruft sie der Frau mit der gelben Jacke und dem langen Schal zu. Die eilt zum Turm auf dem öffentlichen Spielplatz am Fasenenweg, hebt ihr Töchterchen ein Stückchen in die Höhe, sodass es am Ende doch noch mit dem Aufstieg klappt.

Die Frau mit der gelben Jacke ist Morlin Schönhöbel (32). Eigentlich sei sie mit ihrem Nachwuchs so gut wie nie hier, sagt die Scheeßelerin, die auch noch eine neunjährige Tochter hat und mit ihrer Familie im Lehmsalweg, nur unweit des Spielplatzes, wohnt. „Mit der Großen kann ich hier schon lange nicht mehr hin – es gibt ja auch nichts, was es für Kinder in diesem Alter attraktiv machen würde.“ Ein schlichter Spielturm, auf dem sie selbst schon vor 30 Jahren herumgeturnt sei, dazu eine Basisausstattung mit Wippe, Schaukel, Sandkasten und Mini-Bolzplatz. „Nein, schön ist das hier schon lange nicht mehr, weder für die Kiddies noch für uns Eltern, für die es überhaupt keine Möglichkeiten gibt, sich mal gemütlich zusammenzusetzen“, findet sie. Dabei seien gerade in jüngerer Vergangenheit viele junge Familien in die Nachbarschaft gezogen, die, wie sie erfahren habe, ebenso den Spielplatz aus den von ihr genannten Gründen meiden würden. „Das ist alles auch wirklich schon in die Jahre gekommen und sieht noch genauso aus wie früher“, sagt Schönhöbel und deutet wieder auf den Spielturm, zu dessen rechter Seite sich eine eiserne Kletterstange biegt.

Bei der Gemeinde, die insgesamt 50 Spielplätze unterhält, entkräftet man indes diese Aussage. „Bis auf den Turm ist im Fasanenweg in den letzten Jahren alles komplett erneuert worden“, sagt Verwaltungsmitarbeiter Stefan Behrens. Ohnehin würde sich die Kommune die Unterhaltung, die Reparatur und Neubeschaffungen auf allen ihren Plätzen einiges kosten lassen – laut Behrens seien das allein im vergangenen Jahr rund 69 000 Euro gewesen – Tendenz steigend. „Diese unterliegen wegen der besonderen Sensibilität der Verkehrssicherungspflicht einer ständigen Kontrolle und auch Prüfungen durch externe Sachverständige“, erläutert er.

Schön und gut, findet Morlin Schönhöbel. Nur wirklich anziehend seien Scheeßels Spielplätze bis auf einige wenige Ausnahmen dadurch auch nicht. „Ich habe 13 Jahre lang in Hamburg gewohnt und dort wirklich sehr viel attraktivere Anlagen kennengelernt, als wir sie in Scheeßel haben, auf denen für ganz kleine wie auch größere Kinder etwas Tolles dabei ist.“

Seit sie wieder in Scheeßel lebt, fahre sie mit ihren beiden Töchtern nun vorzugsweise nach Schneverdingen, wo es einen großen, gepflegten Abenteuerspielplatz geben würde, der für Familien keine Wünsche offenließe. „Zumindest wir fühlen uns da immer richtig wohl und meine Freundin, mit der ich gerade gestern erst wieder dort war, tut das mit ihrer Lütten auch“, sagt die junge Mutter.

Ein paar mehr Attraktionen nach Schneverdinger oder Hamburger Vorbild, an denen die Kinder toben und turnen können, womöglich auch ein kleiner Erlebnisparcours zum Balancieren und Klettern – das wäre ihren Worten nach etwas, was dem Spielplatz am Fasanenweg wie auch manch anderem Spielplatz im Ort gut zu Gesicht stehen würde. Bis auf die Anlagen am Sperlingsweg und an der Mühlenstraße falle ihr auch keine weiteren mehr ein, die in Scheeßel wenigstens ein bisschen Aufenthaltsqualität mit zeitgemäßer Ausstattung böten. Gerade letztere Liegenschaft sei von den Spielgeräten her ihrem Empfinden nach noch am attraktivsten. „Leider liegt der Spielplatz aber total abgelegen und es ist dort auch oft recht dunkel, was ich persönlich nicht gerade so schön finde.“

Was letztendlich Eltern an Spielplätzen schön finden oder auch nicht, sei die eine Sache. „In der Praxis sind es aber immer doch noch die Kinder, die über die Attraktivität entscheiden“, sagt Behrens. Und die, das wisse er selbst, fänden den Platz an der Mühlenstraße zum Beispiel einfach nur toll.