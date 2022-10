Keine Lichterfahrten im Advent? Landkreis besteht auf Fahrerlaubnis

Von: Ulla Heyne

Teilen

Lichterfahrten wie letztes Jahr in der Gemeinde Sottrum könnten in diesem Jahr mangels Teilnehmern mit entsprechender Fahrerlaubnis ausfallen. © Holsten-Körner

Ein Merkblatt des Landkreises sorgt für Unmut in der Lokalpolitik. Teilnehmer von Lichterfahrten brauchen demnach einen speziellen Führerschein. Der neue Brauch würde damit schon nach wenigen Jahren wieder enden.

Lauenbrück – Ein Merkblatt des Landkreises sorgt dieser Tage für öffentlichen Unmut. Zugestellt soll es laut dem SPD-Ratsherrn der Samtgemeinde Fintel Werner Kahlke den Bürgermeistern worden sein, weiterhin allen Organisatoren, die beim Landkreis eine Lichterfahrt anmelden wollten. In den vergangenen Jahren hatte es im Zuge des pandemiebedingten Ausfalls von Weihnachtsmärkten bundesweit sogenannte „Lichterfahrten“ oder „Treckerparaden“ gegeben, bei denen Landwirte mit ihren weihnachtlich geschmückten und mit Lichterketten dekorierten Treckern auf Korsos durch die Ortschaften Freude verbreitet hatten, unter anderem in Jeersdorf, Sottrum und Rotenburg.

„Lichterfahrten wären faktisch tot“

Doch damit könnte es nun vorbei sein. Denn laut besagtem Merkblatt ist die Teilnahme als Fahrer einer solchen Veranstaltung an bestimmte Bedingungen geknüpft, die wiederum gesetzlich vorgegeben sind: Eine Fahrerlaubnis der Klasse L oder T ist nämlich nicht ausreichend – doch gerade die zahlreichen eher jüngeren Teilnehmer, die diese Art der Veranstaltung anspricht, sind nicht im Besitz einer Lkw-Fahrerlaubnis oder eines „alten“ Führerscheins, der das Führen der Trecker erlaubt. Damit wären die Lichterfahrten faktisch tot, mutmaßt Kahlke, der seinem Unmut beim jüngsten Bau- und Planungsausschuss der Samtgemeinde zum Ausdruck brachte, „auch wenn das eigentlich nicht hierher gehört“, wie der SPD-Mann zugab. Der Knackpunkt: Eine Ausnahmegenehmigung gibt nämlich für Brauchtumsveranstaltungen wie Erntefeste – laut Landkreis zählen die Lichterfahrten jedoch nicht dazu.

Warum die Durchführung in der ersten Auflage unter gleichen Voraussetzungen mit vielen jungen Leute mit Fahrerlaubnis Klasse L/T am Steuer möglich war, dazu äußerst sich eine Vertreterin des Landkreises auf unsere Anfrage hin konkret: „Es ist davon auszugehen, dass nicht für alle Lichterfahrten, die bisher stattgefunden haben, eine Erlaubnis beantragt wurde. Deshalb kann der Landkreis auch nichts zu vergangenen Fahrten sagen. Die Rechtslage hat sich aber nicht geändert. In anderen Landkreisen hat die Polizei teilweise solche Fahrten kontrolliert und dabei wurden Verstöße festgestellt. Damit das in unserem Landkreis nicht passiert, haben wir noch einmal an alle Kommunen ein Merkblatt verschickt. Darin weist der Landkreis auf die aktuelle Rechtslage hin.

Treckerparaden zum Advent sind kein Brauchtum

Die Fahrerlaubnisklassen L und T gelten gemäß § 6 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) für Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart zur Verwendung für land- und forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden. Einen landwirtschaftlichen Zweck gab es bei den bisher beim Landkreis angefragten sogenannten Lichterfahrten nicht und somit haben wir hier auch keinen rechtlichen Spielraum, eine Ausnahme dafür zuzulassen.“

Auf unsere Frage, bei welchen Veranstaltungen es sich um Brauchtum handelt und bei welchen eben nicht, heißt es in der schriftlichen Antwort des Landkreises: „Für örtliche Brauchtumsveranstaltungen, die seit Jahrzehnten durchgeführt werden, wurden durch den Gesetzgeber eine Reihe von Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften zugelassen, um diese auch weiter zu ermöglichen. Diese Veranstaltungen (zum Beispiel Karnevals- und Ernteumzüge) finden in der Regel innerorts auf abgesperrter Straße in Schrittgeschwindigkeit statt.“ Nicht jede Fahrt, auch wenn sie bereits Tradition besäße, sei eine solche geschützte örtliche Brauchtumsveranstaltung; „nicht dazu zählen beispielsweise Vatertagstouren, Fahrten an Pfingsten zum Frühtanz, Privatfahrten usw. Auch Lichterfahrten fallen nicht in diese Kategorie.“ Auf die Frage, wer über die Einstufung als Brauchtum entscheidet, wird nicht eingegangen.

Widerstände aus der Bevölkerung

Werner Kahlke und andere wollen das so nicht hinnehmen: „Das ist ein neues Brauchtum, das sich während Corona entwickelt und vielen Menschen Freude bereitet hat – ich habe nirgendwo gefunden, dass ein Brauchtum mehr als 100 Jahre alt sein muss!“ Darüber hinaus würde so laut dem Finteler das Herausbilden neuer Traditionen im Keim erstickt. Er rief dazu auf, sich im Namen unterschiedlicher Gruppen, Vereine und Institutionen, „von der Kirche bis zur Feuerwehr“, beim Landkreis gegen das De-Facto-Verbot zu wenden. Aus informierten Kreisen heißt es, dass dieser Tage an offizieller Stelle Gespräche dazu geführt werden, wie die Kuh noch vom Eis und die Trecker auf die Straßen gebracht werden könnten.