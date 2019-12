Keine Extrawurst für die Kis

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Moderne Veranstaltungstechnik hat ihren Preis. Und so ist auch das Vorhaben der Kulturinitiative Scheeßel (Kis) nicht ganz billig. Sie möchte sich endlich eine vernünftige Licht- und Lautsprecheranlage inklusive Mischpult und Podestsystem zulegen, die bei eigenen Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen und Lesungen gemeindeweit an den unterschiedlichsten Orten zum Einsatz kommen soll. Knapp 25 000 Euro würde das komplette Equipment kosten. Bedienen könnte es nach Vorstellungen der ehrenamtlich tätigen Kulturschaffenden ein noch zu gründendes Technik-Team aus jungen Leuten, das nach einer gewissen Einarbeitungszeit durchaus auch anderen Vereinen aus der Gemeinde die Technik zu Verfügung stellen könnte.

So lautet der Plan. Alleine kann und will die Kis die Kosten natürlich nicht tragen. Ob die von ihr beim Landschaftsverband Stade beantragten Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent des Gesamtvolumens fließen, ist nach aktuellem Stand noch ungewiss. Sollten ihr die Landesmittel, die im Rahmen eines für dieses und kommendes Jahr geltenden, speziell auf kleinere Kultureinrichtungen zugeschnittenen Förderprogrammes aber tatsächlich bewilligt werden, wäre zumindest die Gemeinde bereit, ihren Beitrag zu leisten und sich an den Kosten zu beteiligen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Rat in seiner letzten Sitzung des Jahres – und zwar einstimmig.

Allerdings, das wurde in einzelnen Redebeiträgen deutlich, dürfe es für die Kis keine Extrawurst geben. Die hatte bei der Gemeinde nämlich einen Zuschuss in Höhe von 20 Prozent beantragt. Die theoretisch somit fälligen 4 870 Euro, hieß es, wären mit der kommunalen Förderrichtlinie jedoch nicht unter einen Hut zu bringen. Die hat nämlich zum Inhalt, dass Scheeßeler Vereine und Institutionen bei ihren Investitionsvorhaben zwar sehr wohl zu 20 Prozent von der Gemeinde gefördert werden können, die maximale Zuschusssumme aber nicht die Obergrenze von 2 000 Euro überschreiten darf. Die Kis, die beabsichtigt hatte, fünf Prozent der Gesamtsumme aus Eigenmitteln zu bestreiten, müsste im Umkehrschluss also selbst noch ein wenig tiefer in die eigene Tasche greifen – sollten die Landesmittel fließen.

Ja, man habe sich mit der gemeindeeigenen Richtlinie gebunden, „damit wir nicht über jeden einzelnen Förderantrag politisch entscheiden müssen und damit wir eine Gleichberechtigung schaffen können“, meldete sich Peggy Miesner (Gruppe 57) zu Wort. „Weil die Kis in Aussicht gestellt hat, diese Anlage auch anderen hiesigen Vereinen zur Verfügung zu stellen, sehen wir aber auch kein Problem darin, von den Richtlinien abzuweichen und in diesem Fall eine höhere Förderung zu gewähren.“ Eine Präzedenzfallwirkung oder eine Ungleichbehandlung würde dadurch jedenfalls nicht erfolgen.

Dem musste Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) widersprechen. „Richtlinie bedeutet auch, dass sich natürlich alle Vereine vorbehaltlich der Haushalsmittel darauf verlassen müssen können.“ Ihren Worten nach hätten alle ehrenamtlich tätigen Antragsteller einen Anspruch auf Gleichbehandlung. „Das ist ihnen auch wichtig.“

Für Ratsherr Detlev Kaldinski (SPD/UGS), der selbst in der Kulturinitiative mitwirkt, sei der von der CDU-Fraktion erarbeitete und vom Rat letztendlich verabschiedete Kompromissvorschlag, gemäß der Richtlinie zu handeln, allemal ein gangbarer Weg. „Denn ganz ohne gemeindlichen Zuschuss hätte die Kis auch keine Förderung vom Landschaftsverband zu erwarten.“ Aufgenommen werden sollen die 2 000 Euro erst für die Haushaltsberatungen im kommenden Jahr.