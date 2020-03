Kein zweites Wacken

Hurricane-Veranstalter sponsort Dirigentenstelle der Feuerwehrmusiker

+ Tobias Klindworth (v.l.), Jonas Walcher, Volker Behr, Petra Rudolph und Jürgen Rudolph haben große musikalische Pläne. Foto: Heyne

Scheeßel – Ohne Chef geht es in einigen Bereichen des Lebens nicht. Das gilt auch für Orchester und somit auch für die FMS, die Feuerwehrmusik Scheeßel. Gefunden haben die Musiker um ihren Vorsitzenden Volker Behr, die seit einem halben Jahr neuen Schwung in die ehemalige Feuerwehrkapelle bringen, mit Heinz Jakobi einen kundigen Mann am Taktstock. Allein mit der Finanzierung haperte es. Eine Bewerbung bei einem bundesweiten Förderprogramm zur Stärkung von Musik im ländlichen Raum blieb ohne Erfolg. Unter den 800 eingereichten Anträgen wurden die Scheeßeler nicht als eins der 37 geförderten Projekte ausgewählt. Kurzerhand sprang Hurricane-Veranstalter FKP Scorpio in die Bresche: Er unterstützt das Ensemble mit einem mittleren vierstelligen Betrag und sichert so für zwei Jahre die Dirigentenstelle. Mit ihrer Anfrage rannten die Brandschützer beim Hamburger Konzertveranstalter offene Türen ein: „Wenn jemand in Scheeßel Musik unterstützt, sollten wir das sein“, so die logische Begründung aus dem Hause FKP Scorpio. „Als Konzertveranstalter haben wir natürlich Interesse an jeglicher Musik vor Ort“, so Pressesprecher Jonas Rohde.