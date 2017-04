Kein Straßenwechsel des Aldi

Supermarkt soll am jetzigen Standort durch einen Neubau erweitert werden

+ Der Aldi-Markt wechselt nicht wie anfangs geplant die Straßenseite, sondern soll am jetzigen Standort durch einen Neubau erweitert werden. Was mit der alten Hofstelle passiert, ist noch offen. - Foto: hu

SCHEESSEL - Von Joris Ujen. Eigentlich verlief die Sitzung des Bauausschusses am Dienstag im Scheeßeler Rathaus recht konstruktiv: Bebauungspläne wurden fleißig abgenickt, Fragen der Ausschussmitglieder beantwortete die Verwaltung oder nahm sie zu Protokoll. Das etwas größere Thema an dem Abend war wieder das Einzelhandelskonzept. Wie in den Sitzungen zuvor, stellte Projektleiterin Katharina Staiger den aktuellen Stand ihrer Arbeit vor. Alles Routine bis dahin. Zwei Anwohner, die der Sitzung beiwohnten, waren mit dem Konzept allerdings nicht einverstanden und verließen erbost den Saal.