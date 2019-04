Niederdeutsches Gastspiel „Nacht Mudder“: Ein Kammerspiel erster Güte

Kerstin Umierski als Tochter und Inske Albers-Willberger als Mutter ziehen mit ihrem eindringlichen Spiel das Publikum in ihren Bann.

Scheeßel - Von Ursula Ujen. Manchmal gibt es selbst bei langjährigen Theaterliebhabern Aufführungen, die sie zunächst sprachlos machen – im positiven Fall spiegelt dieses Verhalten die Ergriffenheit des Publikums von dem dargebotenen Spiel wider. So geschehen am Samstagabend bei der Premiere des Kammerspiels „Nacht Mudder“, das vom niederdeutschen Tourneetheater Spielart in der Scheeßeler Mühle inszeniert wurde. „Wir möchten das niederdeutsche Theater aus der Schenkelklopferecke herausholen und mit neuen Inhalten füllen“, unterstrich Regisseur und Dramaturg Thomas G. Willberger den kulturellen Anspruch des Theaters Spielart bei seiner Begrüßung. Der gemeinnützige Theaterverein, der mit seinen Produktionen überregional gastiert, wird von Profis geleitet, die Amateure aus den Landkreisen Verden, Rotenburg und Cuxhaven im Theaterspiel ausbilden.

Das Rundumpaket hätte nicht besser sein können: In der dezent beleuchteten Mühle hatte Bärbel Münnich, die Vorsitzende des Scheeßeler Mühlenvereins, mit ihrem Team dafür gesorgt, dass die Gäste sich sofort wohl fühlten. Nach der persönlichen Begrüßung durch Willberger und Münnich kam man bei Fingerfood und ausgewählten Weinen miteinander zwanglos ins Gespräch, bis es erwartungsvoll durch die schummerigen Räume in den hinteren Teil der Mühle ging. Über eine Treppe gelangten die Besucher in den eng ausgelegten Theaterbereich – dort hatte man das Gefühl, sich mitten im Spielgeschehen zu befinden.

Zum Stück: „Nacht, Mutter“ (Originaltitel „Night, Mother“) von Marsha Norman ist ein mehrfach preisgekröntes Zwei-Personen-Stück, das sich offen mit dem Thema Suizid beschäftigt und in mehr als 20 Sprachen übersetzt sowie als Film produziert wurde. Nach einer gescheiterten Beziehung kehrt die an Epilepsie leidende Jule (Kerstin Umierski) in ihr Elternhaus zurück und fristet mit ihrer Mutter Selma (Inske Albers-Willberger) ein überaus eintöniges Leben. Der Vater ist verstorben und der Bruder ist längst aus dem Haus ausgezogen.

Jule hat nach zehn Jahren des Zusammenlebens mit ihrer Mutter den Entschluss gefasst, aus dem Leben zu scheiden, und zwar auf drastische Weise mit der Pistole ihres Vaters. Das macht sie ihrer Mutter unmissverständlich und beharrlich klar. Es folgt eine schonungslose Abrechnung der gemeinsamen Vergangenheit, wobei nach und nach offengelegt wird, wie Selma ihre Tochter manipuliert und ausgenutzt hat, um ihrem Leben einen Sinn zu geben und sich selbst vor Einsamkeit zu bewahren. Ihre verzweifelten Versuche, die Tochter umzustimmen, täuschen nicht darüber hinweg, dass es ihr letztendlich wieder nur um das eigene Wohl geht – wenn sie etwa gedanklich bereits den Ablauf der Beerdigung durchspielt oder sich fragt, wen sie nach dem Suizid anrufen soll. Eingeständnisse der Mutter, dass diese Jules Vater nie geliebt hat und ihr verschwiegen hat, dass sie schon als Kind an Epilepsie litt, bestärken Jule nur in ihrem Entschluss, sich der ermüdenden Fürsorge und dem fremdbestimmten Dasein endgültig zu entziehen. Zehn Jahre hat Jule auf diesen Moment hingearbeitet, vergebens gewartet und gehofft, dass sich in ihrem Leben etwas ändert – von ihrer Mutter nach wie vor unverstanden und allein für nicht lebensfähig erklärt, realisiert sie schließlich ihren Freitod, der ihr als einziger Ausweg erscheint.

Das grandiose Spiel von Albers-Willberger und Umierski ließ es praktisch nicht zu, dass die Zuschauer sich durch irgendetwas ablenken ließen, selbst die ungemütliche Temperatur in der Mühle wurde nebensächlich. Die Besucher ließen sich mitreißen von der eindringlichen Darstellung und waren zudem der Meinung, dass gerade durch die niederdeutsche Mundart eine besondere Intensität spürbar wurde.