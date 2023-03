Kaja Gabriel aus Scheeßel lebt für ein Jahr in Taiwan

Von: Michael Schwekendiek

Kaja Gabriel beim „Drachen- und Löwentanz“ in Taipeh. © Privat

Ein Jahr lang lebt die 17-jährige Kaja Gabriel aus Scheeßel in Taiwan. Wie sie dort zurecht kommt, berichtet sie im Interview.

Scheeßel/Taipeh – Kaja Gabriel ist seit knapp neun Monaten als Rotary-Austauschschülerin in Taiwan. Im Juli wird sie zurückkommen und dann vermutlich wieder in ihre ehemalige Klasse in den zwölften Jahrgang der Eichenschule einsteigen. In Taiwan ist (fast) alles anders. Wir haben die 17-Jährige gefragt.

Kaja, wann bist Du auf die Idee gekommen, für ein Jahr ins Ausland zu gehen – und warum gerade Taiwan?

Die Idee eines Auslandsjahres hatte ich schon lange. Darauf gekommen bin ich durch meine Mutter, die in meinem Alter auch ein Jahr im Ausland war. Um ehrlich zu sein, war Taiwan eine sehr spontane Entscheidung. Ich wollte das Jahr nutzen, um mal etwas für mich ganz Fremdes kennenzulernen. Und erst als es feststand, dass ich dahin kommen werde, habe ich angefangen, mich über das Land zu informieren.

Wo genau lebst Du?

Ich lebe in Taoyuan. Das ist eine Großstadt im Nordwesten; mit dem Auto eine halbe Stunde von der Hauptstadt Taipeh entfernt. Ich wohne bei einer Gastfamilie mit einem sechsjährigen Gastbruder und dessen Eltern. Die Schule besuche ich in Taipeh.

Dein allererster Eindruck nach der Ankunft?

Oh Mann! Hier hat man keine Luft zum Atmen! Es gibt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit in Taiwan mit Temperaturen um die 40 Grad. Das trifft einen wie ein Schlag, wenn man aus dem klimatisierten Flughafen kommt. Mit der Zeit aber gewöhnt man sich daran. Und dann fallen einem natürlich gleich die Berge auf, die man von jedem Ort in Taiwan sehen kann. Sie sind von oben bis unten dicht bewaldet. Und noch etwas: Es gibt viel mehr Mopeds als Autos auf den Straßen.

Wie geht‘s denn mit der Sprache?

Mir hat die Sprache nie Angst gemacht. Natürlich ist Chinesisch ganz anders als Deutsch oder Englisch, aber wirklich erlernbar. Mittlerweile verstehe ich Großteile von Unterhaltungen und auch mein Sprechen hat sich sehr verbessert. Meinem kleinen Gastbruder ist es nämlich egal, ob ich ihn verstehe oder meine Grammatik korrekt ist. Er wiederholt einfach so lange, bis ich irgendwie erraten kann, was er will. Lesen und Schreiben ist die größere Herausforderung für mich, aber auch machbar. Als Austauschschülerin muss ich übrigens an einem Chinesischkurs der Universität teilnehmen. Da bin ich immerhin im oberen Durchschnitt des höchsten Kurses A3.

Wie ist es in der Schule?

Meine Schule ist in etwa mit der deutschen Berufsschule zu vergleichen. Das bedeutet, dass neben dem theoretischen auch praktischer Unterricht wie Kochen angeboten wird. Das ist ganz schön, da man zunächst dem Unterricht sowieso nicht folgen kann. Dann etwas kochen oder backen zu können, kann schon sehr erlösend sein. Das Verhältnis zu den Lehrern ist ganz anders. Es gibt eine klare Rangordnung, nach der die Schüler weit unter dem Lehrer stehen. Wenn hier der Lehrer etwas verlangt, wird es ihm direkt von einem Schüler gebracht. Trotz des vielen praktischen Unterrichts gibt es hier natürlich auch Fächer wie Mathematik oder Englisch. Alles fast ausnahmslos als Frontalunterricht. Da schlafen viele meiner Mitschüler auch mal ein.

Weiß man in Taiwan viel über Deutschland und Europa? Diskutiert man zum Beispiel über den Krieg in der Ukraine?

Wenn Taiwaner an Deutschland denken, denken sie vor allem an Exportgüter. Eine aufgedruckte Deutschlandflagge bedeutet: hohe Qualität. Vor allem deutsche Autos und Autoteile sind sehr beliebt. Der Ukrainekrieg ist hier sehr präsent. Viele Menschen hier sehen die Situation in der Ukraine doch sehr im Vergleich zur stetigen Präsenz des provokanten Chinas. Anders als bei uns in der Tagesschau werden oft nur Bilder von kämpfenden Ukrainern und deren Erfolge gezeigt. Wahrscheinlich, um der Bevölkerung in Taiwan Mut zu machen in Bezug auf China.

Das ist Taiwan Taiwan (Hauptstadt Taipeh) ist ein inzwischen demokratisch geführter Inselstaat vor der Ostküste Chinas mit etwa 23 Millionen Einwohnern und in etwa so groß wie die Niederlande. Offiziell heißt das Land „Republik China“. Aus Sicht der Volksrepublik China ist Taiwan eine abtrünnige Provinz. Am 14. März 2005 verabschiedete der Nationale Volkskongress Chinas fast einstimmig das Anti-Abspaltungsgesetz, das militärische Schritte gegen Taiwan vorsieht, sollte dieses sich formell unabhängig erklären. Tatsächlich erkennen die meisten Staaten der Welt Taiwan deshalb nicht als eigenständiges Land an. Auch Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen.

Die Insel ist geprägt von einem subtropischen Gebirge, das sich von Nord nach Süd zieht. Sie gilt als technisch hoch entwickelt und ist der wichtigste Chip-Hersteller der Welt. Die Amtssprache ist hochchinesisch.

Junge Leute, die Interesse an einem Schüleraustausch über Rotary haben, finden weitere Informationen unter www.rotary-jugendaustausch.de und bei den Rotenburger Rotaryclubs.

Wird das Verhältnis zu China oft diskutiert? Auch unter jungen Leuten? Gibt es da auch Ängste?

Das Thema „China“ wird ungern thematisiert und wenn, dann mit höchster Vorsicht. Viele Taiwaner haben Angst vor einer Konfrontation mit einem Gesprächspartner, der vielleicht nicht die gleiche Meinung vertritt. Ältere Menschen gehen aber mit der Bedrohung durch China meistens etwas „entspannter“ um. Aber trotz mancher Provokationen Chinas haben die wenigsten Taiwaner Angst vor einer Invasion. Das mag auch daran liegen, dass Taiwan einer der größten Exporteure von Computerchips ist. Taiwans Wirtschaft ist unentbehrlich für den Weltmarkt, und so wird auch Taiwan gut geschützt, glaubt man.

Wie ist der Lebensstandard, verglichen mit Deutschland? Was fällt Dir sonst auf, wenn Du in der Stadt bist?

Der Lebensstandard ist wohl etwas niedriger als bei uns. Es ist schwieriger, genügend Geld zu verdienen und eine Familie zu versorgen. Zudem sind Wohnungen in Taipeh oft teuer, alt und klein. Aber ich sehe hier weniger Obdachlose als in Hamburg oder Bremen. Immer wieder bin ich von der Gastfreundlichkeit der Taiwaner überrascht: Als Ausländer ist man hier sehr willkommen. Auf meinem Schreibtisch liegen viele Grußkarten und kleine Geschenke meiner Mitschüler. Mütter mit kleinen Kindern kommen oft zu mir und fragen nach Fotos mit mir, als ob ich eine Berühmtheit wäre. Eine Sache, die mich wirklich stört, ist das Stereotyp von Männern und Frauen: Die Frauen geben sich hier oft als schwach oder dumm, damit der Mann mit der richtigen Lösung kommen kann oder um zu helfen. Auch das Thema „Gesichtsverlust“ ist schwer für mich: Probleme kann man hier nicht direkt angehen; man muss aufpassen, das „Gesicht“ jedes Beteiligten zu schützen. Das kann echt kompliziert werden. Aber ich habe hier auch gute Freunde gefunden – sowohl aus Taiwan als auch aus anderen Ländern. In Taipeh gibt es viele internationale Kontakte.

Was hältst Du für den größten persönlichen Gewinn?

Mein Austauschjahr hat mir schon jetzt viel gegeben. Ich habe gelernt, dankbarer für meine Familie und mein Zuhause zu sein. Zudem habe ich gelernt, Probleme nicht nur auf die deutsche, sondern auch auf die taiwanische Art zu lösen. Außerdem habe ich ein zweites Zuhause auf der anderen Seite der Welt gefunden. Ich werde meine Entscheidung, nach Taiwan gegangen zu sein, nie bereuen. Ein „ideales Austauschjahr“ gibt es nicht, aber meins ist, obwohl es auch Probleme gegeben hat, eine tolle Sache und eine großartige Chance.