Junges Blut für die Ausgabe

Scheeßel – Zwei Wochen waren die Räume der „Scheeßeler Ausgabestelle der Rotenburger Tafel“ verwaist, ein Schild wies auf die Schließung wegen Corona hin. Am Donnerstag war sie wieder geöffnet, und das sogar eine Stunde eher als sonst.

Von „back to normal“ kann jedoch keine Rede sein – davon zeugen die Klebebänder, die die Besucher zum Abstand anhalten, die Handschuhe und der Mundschutz der Helfer an der Ausgabe. Hinter mehr als der Hälfte der karierten oder gepunkteten Masken verbergen sich neue Gesichter – sehr zur Freude der Organisatoren der Tafel, die mit schwerem Herzen bei Ausbruch der Corona-Krise ihre Konsequenzen zogen und die Pforten schlossen: „Mit unserem Altersschnitt gehören wir alle zur Hochrisikogruppe“, erzählt Marion von Koschitzky. Nachdem immer mehr Helfer absagten, sei dies der einzig vernünftige Schritt gewesen.

Umso größer die Freude, als sich in den vergangenen Wochen insgesamt elf neue Helfer, durchweg junge Menschen, meldeten. Initiator war Nils Bassen – er hatte in der Kreiszeitung von der Schließung gelesen und im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis, vor allem aber auch aus seiner politischen Arbeit heraus Menschen aus den Jugendgruppen der Parteien angesprochen. Bei den Fahrten, Sortieren und der Ausgabe helfen nun Studenten und Schüler, parteiübergreifend aus dem Umfeld der Jusos, der Jungen Union oder von Fridays for Future – „uns eint, dass wir junge Menschen sind“, fasst es Bassen zusammen.

Was ihn an diesem Nachmittag genau erwartet, weiß er noch nicht – nicht nur, weil das Prinzip der Tafel „learning by doing“ heißt und die vier „Neuen“ von drei „alten Hasen“ eingewiesen werden. Sondern auch, weil die Ausgabe unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen erfolgt. Handschuhe sind Pflicht, von einer Mitstreiterin wurden Behelfsmasken genäht. „Gesundheit ist oberste Priorität“, betont von Koschitzky vom Leitungs-Trio der Ausgabestelle. Sie hat vorsorglich die Polizei informiert, „nicht, dass man sich dort wundert, wenn dort mehr als zwei Menschen versammelt sind und mit Blaulicht anrückt“.

Wie viele Kunden an diesem Nachmittag kommen? Sie ist gespannt, inwieweit sich die Wiedereröffnung herumgesprochen hat – neben Mundpropaganda, Aushängen und Zeitung hat sie auch bei den Bürgerbus-Fahrern und in der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Internat Bescheid gesagt. „Da nur zwei Personen auf einmal eingelassen werden und die Ausgabe vermutlich entsprechend langsamer dauert, machen wir eine Stunde eher auf“, erklärt die Leiterin.

Dass die jungen Menschen ihrer neuen Aufgabe gewachsen sind, daran hegt sie keine Zweifel: „In Rotenburg hat es ja auch geklappt!“ Die dortige Ausgabestelle hat seit vergangenem Donnerstag wieder geöffnet, ebenfalls mit einem anderen Helfer-Team. Nach wie vor geöffnet bleibt die Sottrumer Tafel. Wann in Visselhövede wieder Lebensmittel ausgegeben werden, berate das das dortige Team in der kommenden Woche. Auch dort sei der Betrieb vor allem zum Schutz der älteren Helfer eingestellt worden, erklärt Mitorganisatorin Annegret Seitz