Junge Vorbilder: Gemeinde Scheeßel ehrt Jugendliche für Leistungen und Engagement

Von: Ulla Heyne

Jörn Klee (l.) und Bürgermeisterin Ulrike Jungemann stellten alle geehrten Jugendlichen persönlich vor. © Heyne

Vor der Pandemie hatte die Veranstaltung gute Tradition in Scheeßel, am vergangenen Freitag galt es für Bürgermeisterin Ulrike Jungemann, die jährliche Ehrung der Jugendlichen der Gemeinde wieder mit neuem Leben zu füllen.

Scheeßel –Und das gelang: Mehr als hundert Geehrte, Eltern und Geschwister, aber auch Trainer und Lehrer, die die Schüler vorgeschlagen hatten, versammelten sich zur Feierstunde im Scheeßeler Hof. „Damit bringen Sie den jungen Vorbildern eine Wertschätzung entgegen, die sie mit ihren tollen Talenten, Kompetenzen oder Engagement verdienen“, freute sich Jungemann. Ausgezeichnet wurden neben schulischen Meriten vor allem Leistungen im sportlichen Bereich, aber auch für gesellschaftliches Engagement. Mit stimmiger Fotopräsentation im Hintergrund und kleinen Einlagen wie dem TV-Turner oder einem Blitz-Tennismatch zwischen Co-Moderator Jörn Klee und dem „Wimbledon-Sieger von morgen“ Carl Grobrüg wurde die gut einstündige Vorstellung zum kurzweiligen Vergnügen. Im Folgenden stellen wir vier ausgewählte Geehrte einmal genauer vor:

Der Debattierkönig: Lukas Winter

Sich auf ein Wortgefecht mit Lukas Winter einzulassen, will wohl überlegt sein: Der Eichenschüler wurde Drittbester beim Landeswettbewerb „Jugend debattiert“. Das erfordert zunächst einmal gute Kenntnisse über aktuelle gesellschaftliche und politische Themen – zumal nicht nur die Themen vorgegeben werden, sondern auch der Standpunkt, den die Teilnehmer bei der Debatte vertreten müssen. Wie sich der Eichenschüler auf die Debattierrunden vorbereitet hat? „Die Tagesschau und das Internet sind dein bester Freund“, meint der Gymnasiast. Darüber hinaus geht es um ausgefeilte Rhetorik – ein Part, der dem 16-Jährigen am meisten Spaß macht. In der Familie kämen diese Kompetenzen eher nicht zum Einsatz, „in der Schule hilft das schon“. Ob der Weg in die Politik vorgezeichnet ist? „Ich halte mir alle Möglichkeiten offen“, meint der Scheeßeler. Zunächst steht ein Praktikum beim Anwalt an.

Tanzschritte für Jüngere: Leonie Lemke

Leonie Lemke ist für die Original Scheeßeler Trachtengruppe eine unverzichtbare Stütze. In allen drei Gruppen, – bei den Kindern, Jugendlichen und den Erwachsenen – darf die 15-Jährige nicht fehlen. Auch, wenn das vier Stunden am Stück bedeuten kann. Nicht nur die Teilnahme am Übungsbetrieb ist für die Scheeßelerin eine Selbstverständlichkeit, sondern auch, anderen die Tanzschritte beizubringen und sich um die jüngsten Mitglieder zu kümmern. Doch auch selbst ist sie begierig, immer neue Tänze zu lernen. Beispielsweise bei Tanzseminaren, wo sie die Aufsicht übernimmt. Und auch bei den Trachten- und Vereinsfesten können sich die „Originalen“ ihrer Unterstützung sicher sein. Der persönliche Höhepunkt der Jugendvertreterin bisher: ihre erste Teilnahme am Oktoberfest in München. „Besonders der Umzug mit den vielen Teilnehmern und noch mehr Zuschauern – das war schon richtig toll.“

Sprachmittler für Flüchtlinge: Ibragim Gadaev

Wenn an der Beekeschule neue Schüler aus der Ukraine ankommen, ist meisten er gefragt: Ibragim Gadaev engagiert sich bei der Integration geflüchteter Mitschüler. Der 13-Jährige weiß, wie ist es ist, in ein fremdes Land zu kommen, ohne die Sprache zu sprechen: Er kam im Alter von vier mit seiner Familie aus Tschetschenien nach Deutschland. Neben seiner Muttersprache und Deutsch spricht er Russisch – das hilft den Neuankömmlingen in der eigenen und anderen Klasse, die er stets zugewandt und freundlich nicht nur bei Aufgaben, sondern auch der Orientierung in der neuen Umgebung unterstützt. Warum? „Es macht mir einfach Spaß, anderen was zu erklären“, meint der zurückhaltende Junge. Ob er später Lehrer werden will, weiß er noch nicht. Sein Vater könnte sich gut vorstellen, dass er Dolmetscher wird – schon heute ist er beispielsweise bei Behördengängen der Familie als Sprachmittler dabei.

Jung-Journalistin: Marika Münkel

„Iserv – Freund oder Feind?“ Mit einem Artikel zu diesem Thema gewann Marika Münkel einen Preis der Joachim Hertz-Stiftung für Schülerzeitungen. Auf den waren sie und ihre Co-Autorin Paula Holste durch Zufall im Internet gestoßen; dort spielt sich auch der Blog „ES Magazin“ ab, den die beiden Eichenschülerinnen im Rahmen eines Wahlpflichtkurses mit betreiben. Bei der Aufgabe, einen Kommentar zu schreiben, habe das Thema Homeschooling nahegelegen, waren die beiden jetzigen Zehntklässlerinnen damals gerade selbst im Lockdown. Die Scheeßelerin, die inzwischen zur Chefredakteurin aufgestiegen ist, schätzt die guten Anregungen von Lehrerin Esther Vollmer-Eicken. Auch ein Netzwerk zu anderen Schüler-Lokalredaktionen hat sie sich aufgebaut – der erste Schritt zum späteren Beruf? „Mal sehen, nächstes Jahr mache ich erstmal ein Praktikum bei der Kreiszeitung.“

Die Geehrten im Überblick Carolina Mieser (Reit-, Renn und Fahrverein Scheeßel): Mannschaftsgold und vierter Platz bei der Europameisterschaft in Hartbury und Deutsche Vizemeisterin; Anna Rebecka Gerken (TV Scheeßel Basketball): Kader der Landesauswahl und Leistungscamp der U15—Nationalmannschaft; Jaden Karpe, Bent Laußmann, Jonas Herbig, Hannah Klatt, Birke Selk, Niels Sancken, Johanna Sparr, Jannis Wenzel, Matti Bitomky, Niklas Lauterberg (alle Eichenschule): erfolgreiche Teilnahme bei diversen Chemiewettbewerben; U13 des Rot-Weiß Scheeßel: Sieger der Meisterschaft; Carl Grohbrüg (Tennisclub Blau-Weiß Scheeßel): Nord-Ostdeutscher Meister im Einzel und Deutscher Meister im Team-Wettbewerb; Melina Lüdemann, Luisa Pahl, Nele Meyer (Tennisclub Blau-Weiß Scheeßel): Vizemeister in der Pokalrunde Regionsklasse als Juniorinnen-Mannschaft; Jasmin Becker (Schützenverein Bartelsdorf): Kirchspieljugendkönigin; Iljas Conrad (Schützenverein Bartelsdorf): Kinderkönig in Bartelsdorf; Clemens Tews (Beekeschule): Klassensprecher, Schulsanitätsdienst, Teamer bei kirchlichen Jugendfreizeiten, Gruppenleiter Freiwillige Feuerwehr); Milena Tetzlaf, Kathleen Meyer, Iken Villwock, Hannah Sakowsky, Felix Lemke, Bosse Plückhahn, Lana Hänsch, Jessy Grant: Bücherausleihe, Beratung und Organisation der Schülerbücherei; Emely Baden (Kunstturnen TV Scheeßel): Kreismeisterin und Bezirksmeisterin; Eric Seydel, Elias Herber (Kunstturnen TV Scheeßel): Turntalentschule Buchholz.