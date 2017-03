Jugendliche Überflieger spielen für Le Fly

Scheeßel - Razz ist der neue Top-Act beim Heimat-Festival am Samstag, 20. Mai, im Scheeßeler Industriegebiet. Zuvor hatte die Rock-Hip-Hop-Ska-Band Le Fly aus Hamburg-St. Pauli ihren Auftritt abgesagt. „Noch am Tag der Absage von Le Fly haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einen adäquaten Headliner-Ersatz zu finden und sind nun überglücklich, mit Razz eine vielversprechende Hoffnung am Indierock-Himmel kurzfristig verpflichten zu können“, zeigt sich Florian Hastedt im Namen des Veranstalter-Teams erleichtert.

Tatsächlich sind Erwartungen an die noch jungen Musiker, die bereits wie lebenserfahrene Rocker klingen, groß. 2011 hat sich das Quartett aus dem Emsland, das seit Kindheitstagen befreundet ist, gegründet. Mit ihrer Kombination aus tanzbarem Rock’n’Roll und Bluesrock gepaart mit modernen Beats hinterließen Razz seitdem bleibenden Eindruck. Damit positionieren sie sich zwischen Bands wie den Kings of Leon und den Editors.

Nicht wenige rieben sich aber anfangs angesichts der Jugend und des gleichzeitig erstaunlich reifen Sounds und der markant-mächtigen Stimme von Sänger Niklas Keiser verwundert die Ohren. Schnell sprach sich die Klasse der Band herum: 2013 nahm sie Alex Clare mit auf Tournee, sie spielten 2014 beim „Hurricane“ im rappelvollen Zelt und in der Folge unter anderem auf dem „Lollapalooza“-Festival in Berlin.

Im Herbst 2015 erschien dann das Debütalbum „With your hands we’ll conquer“ mit einer anschließenden Tour quer durch Deutschland und Österreich. Der Nachfolger soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Ihren Bekanntheitsgrad steigerte die Band ebenso durch einen Auftritt in der Fernsehsendung „Circus Halligalli“ sowie als Support-Act für Kraftklub, die Sportfreunde Stiller und Jimmy Eat World.

Ansonsten bleibt es beim Programm bei den bereits veröffentlichten Bands. Everlaunch, Odeville, Anchors & Hearts, Holly Would Surrender, Schluck den Druck und Turbulenzen werden das Heimat-Festival ebenfalls mit bestreiten. Weitere Informationen zum Line-Up und zum Kartenvorverkauf gibt‘s im Internet. - lw

www.heimat-festival.de