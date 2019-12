Jugend geht auf die Straße

Scheeßel – 9 Uhr gestern Morgen auf dem Platz gegenüber dem Rathaus. Zunächst sieht es nicht so aus, als ob Anthea Berulla mit ihrem Aufruf zur ersten „Fridays for Future“-Kundgebung im Beekeort viele Jugendliche erreicht hat.

Gerade mal ein Dutzend Schüler steht in der Kälte, die „We will fight for our future“-Plakate noch eingerollt. Luis Funke und vier Mitschüler sind die ersten heute. Fünf von 25 – „es könnten mehr sein“, meint der Siebtklässler. Er und seine Freunde begrüßen die erste Demo hier: „Ich wollte schon früher zur Demo, aber nach Bremen oder Hamburg durfte ich nicht“, erzählt Matthias Sinn. Mitschüler Maxim Trupp findet: „Je mehr Leute auch in kleinen Orten auf die Straße gehen, desto mehr kann sich ändern.“ Dass sie eine Stunde Schule schwänzen, ist für sie in Ordnung: „Durch den Verzicht auf den Unterricht bekommen wir mehr Aufmerksamkeit durch die Politik“, so Matthias Sinn, „und wozu lernen, wenn wir keine Zukunft haben?“

Die Sorge um die Zukunft spricht auch aus den Plakaten, die die Schüler in die Höhe halten: „Advent, Advent, die Erde brennt“ steht da, „System Change statt Climate Change“ und „Grünkohl statt Braunkohle“. Ein Polizeiauto fährt langsam vorbei. „Alles in Ordnung?“, fragt einer der Beamten einen der drei Ordner. Ja, alles okay – Berulla hatte die Kundgebung zuvor beim Ordnungsamt angemeldet.

Die 16-Jährige hat schon öfter an „Fridays for Future“-Demonstrationen in Hamburg teilgenommen und diese erste Demo zuerst im Alleingang, später mit Freunden angeschoben. „Es ist sinnvoller vor Ort, weil man dann nur eine Stunde fehlt anstatt den ganzen Vormittag“, erklärt sie. Sie findet es „komisch, um den Zustand der Umwelt zu wissen und es anderen zu überlassen, sich darum zu kümmern“. „Inzwischen sind es an die 60 Teilnehmer, die die Megaphon-Parolen und Sprechgesänge wiederholen. „Kohlekonzerne baggern in der Ferne“ oder „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut!“. Dass mit „Hambi bleibt“ der Hambacher Forst gemeint ist, weiß allerdings keiner so recht.

In einer kurzen Rede nimmt Berulla die Politiker in die Pflicht: „Das Klimapaket entspricht nicht unseren Vorstellungen.“ Es sei egal, ob man an den Klimawandel glaube, „er ist schon da“. Die jüngsten Demonstranten sind gerade mal ein Jahr alt. Nicole Martens-Diercks und Nina Rüzicke-Gödecke von der Kinderwerkstatt am Helvesieker Weg haben sich auf ihrem täglichen Spaziergang spontan mit ihren Krippenkindern angeschlossen: „Das macht Sinn, denn sie betrifft es ja am meisten“, erzählt Rüzicke-Gödecke.

Rund 60 Jugendliche beteiligten sich an der ersten „Fridays for Future"-Kundgebung. © Ulla Heyne

Nach einer Dreiviertelstunde löst sich die Demonstration auf, das Polizeiauto, das in einiger Entfernung geparkt hatte, fährt weiter. Die mutige Initiatorin ist froh und ein bisschen erleichtert, dass es doch noch so viele Teilnehmer geworden sind – der Testballon ist aufgestiegen, das Thema Klimaschutz nicht mehr nur in den Köpfen der Menschen, sondern nun auch sichtbar auf den Straßen des Beekeortes – wohl nicht zum letzten Mal.