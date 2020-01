Johann Motzmann hat ein Geheimnis

Westerholz – Großer Spaß auf kleiner Bühne: Einen lustigen Dreiakter hat das Publikum bei den beiden Aufführungen, die der „Westerholter Eekenkring“ am Wochenende zur Aufführung gebracht hat, genossen. Speelbaas Hartmut Schulze freute sich, dass so viele ihren Fernsehsessel mit dem Theaterstuhlgetauscht hatten, um im Dorfgemeinschaftshaus den plattdeutschen Schwank „De Arvsliekers“ (Die Erbschleichter) live zu erleben.

Die Hintergrundgeschichte ist schnell erzählt: Johann Motzmann feiert seinen 80. Geburtstag und könnte als vermögender Mann eigentlich in aller Ruhe sein Leben genießen – wenn da nicht die liebe Familie wäre, die an sein Millionenerbe heran möchte. Auch Johanns trinkfreudige Haushälterin Amalie ist auf sein Geld scharf und erhofft sich ein Leben in Saus und Braus an seiner Seite. Um an ihr Ziel zu kommen, umgarnen die künftigen Erben den 80-Jährigen mit allen möglichen Mitteln und versuchen, ihm ein Testament aus dem Kreuz zu leiern. Johann kennt jedoch seine „buckelige Verwandtschaft“ und lässt sich nicht überlisten – ganz im Gegenteil: Die Wellen schlagen hoch, als er eine blutjunge neue Frau präsentiert, der er einen Ferrari und ein Haus in der Toskana kauft. Um wen es sich dabei handelt, verschweigt er allerdings bis zum Schluss und macht so das Chaos perfekt. Seine Töchter Gisela und Renate samt Anhang geben alles, um Johann „nicht in sein Unglück rennen zu lassen.“ Das alte Schlitzohr setzt sich allerdings durch und überrascht alle mit seinem Plan, ein Leben nach seinem Gusto in der Heimat und in Italien zu führen. Auf die temperamentvolle Haushälterin Amalie mag er doch nicht verzichten, sie darf mit. Die Erbschleicher dürfen auch ins neue Haus – allerdings nicht in der Toskana, sondern ganz weit weg, nämlich dort, wo der Pfeffer wächst – auf Madagaskar.

Ralf Preuß als Millionär Johann Motzmann und Heike Riepshoff als Haushälterin Amalie beweisen einmal mehr, dass sie mit offensichtlicher Spielfreude und großem Talent in ihren Rollen aufgehen. Auch Katrin Rathjen und Rita Dittmer als Töchter Renate und Gisela spielen ihre Figuren sehr überzeugend, ebenso wie Nina Riepshoff als Enkelin Sabrina. Die laxe Einstellung von Amalies Sohn Olaf und Enkelin Chantal bringen Timo Riepshoff und Saskia Boje mit der geforderten natürlichen Lässigkeit herüber. Ingmar Klee als Schwiegersohn und Fritz Brase in der Doppelrolle als Notar und Zeitungsreporter meistern ihre Passagen ebenfalls souverän.

Nach den ersten beiden ausverkauften Aufführungen am Wochenende sind für die drei kommenden Termine noch wenige Karten zu haben – und zwar für morgen Abend um 19.30 Uhr, Samstag um 19.30 Uhr und Sonntag ,um 14.30 Uhr (mit Kaffee und Kuchen).

Eintrittskarten zum Preis von acht Euro sowie der Kaffee- und Kuchen-Bon für 7,50 Euro sind nur im Vorverkauf täglich ab 18 Uhr unter der Telefonnummer 0152 /52682284 erhältlich. uj